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18:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае восстановили численность популяции растения, считавшегося вымершим

Благодаря защитным мерам она выросла в разы

Китайские экологи опубликовали результаты полевого исследования, проведенного в Национальном природном заповеднике Гаолигуншань в провинции Юньнань на юго-западе Китая. В ходе исследовательской экспедиции было установлено, что численность редкого растения Pedicularis Humilis, которое ранее считалось вымершим, увеличилось с 300 до более чем 1000 растений.

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Pedicularis Humilis — это многолетнее травянистое растение из крупного рода Мытник, которое было занесено в Красную книгу биологических видов Юньнаня как вид, находящийся на грани исчезновения. Это растение произрастает в юго-западной части Китая на высоте от 3000 до 3200 метров.

С 1913 года Pedicularis Humilis считался вымершим в дикой природе, но в 2005 году его случайно обнаружили экологи в горах Гаолигун. Тогда в общей сложности было найдено около 300 растений на площади почти в 100 квадратных метров.

Растение было взято под охрану, и благодаря защитным мерам численность популяции Pedicularis Humilis увеличилась до более чем тысячи растений.

Екатерина Гура

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