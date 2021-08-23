18:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае восстановили численность популяции растения, считавшегося вымершим
Благодаря защитным мерам она выросла в разы
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Китайские экологи опубликовали результаты полевого исследования, проведенного в Национальном природном заповеднике Гаолигуншань в провинции Юньнань на
Pedicularis Humilis — это многолетнее травянистое растение из крупного рода Мытник, которое было занесено в Красную книгу биологических видов Юньнаня как вид, находящийся на грани исчезновения. Это растение произрастает в
С 1913 года Pedicularis Humilis считался вымершим в дикой природе, но в 2005 году его случайно обнаружили экологи в горах Гаолигун. Тогда в общей сложности было найдено около 300 растений на площади почти в 100 квадратных метров.
Растение было взято под охрану, и благодаря защитным мерам численность популяции Pedicularis Humilis увеличилась до более чем тысячи растений.
Екатерина Гура