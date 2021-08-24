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13:12 (мск), источник: BBC News Русская служба

Впервые в истории в Кении пересчитают всех животных

Кения — дом для многих видов животных, в том числе для двух редких видов белых носорогов.

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Через кенийские воды проходит маршрут миграции китов, дельфинов и редких видов морских черепах.

Правительство решило профинансировать полную перепись всех обитателей кенийских лесов и вод, чтобы помочь ученым сохранить их для будущих поколений.

Еще больше о животных

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