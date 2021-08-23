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22:28 (мск), источник: Life.ru

Минтруд утвердил порядок информирования россиян о размере будущей пенсии

Получать информацию можно будет не чаще одного раза в три года. При этом доступ к данным женщины получать с 40 лет, а мужчины — с 45 лет.

Источник: РИА "Новости"

Минтруд РФ утвердил порядок информирования россиян о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Приказ, который был подписан министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым, появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтённых в специальной части индивидуального лицевого счёта, и правах на выплаты за счёт средств пенсионных накоплений согласно приложению № 1», — сказано в сообщении.

Отметим, что приказ вступает в силу с 2022 года. Согласно данному документу, информация будет предоставляться застрахованным женщинам, достигшим 40 лет, и мужчинам старше 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты. Информирование должно проходить не чаще одного раза в три года, начиная с указанного возраста.

Ранее был назван эффективный способ увеличить пенсию. В этом вопросе поможет участие в программе государственного софинансирования.

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