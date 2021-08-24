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00:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Канье Уэст отомстил канадскому рэперу и раскрыл его домашний адрес

Американский рэпер Канье Уэст (Kanye West) на фоне конфликта со своим канадским коллегой Дрейком (Drake) опубликовал в социальных сетях его домашний адрес, пишет Hypebeast.

Источник: AFP 2021

Несмотря на то, что музыкант быстро одумался и удалил пост с координатами, многие пользователи успели его сохранить и раскрыть на других платформах в Интернете. Фанаты рэпера Дрейка считают, что Уэст отомстил коллеге и из-за этого канадцу грозит опасность.

Они напомнили, что ненавистники теперь знают адрес Дрейка и могут напасть на его дом.

Причиной спора между двумя звездами, которые конфликтовали и раньше, стало решение Дрейка выпустить альбом «Certified Lover Boy». Он объявил о запуске альбома в один день с грядущим релизом Уэста «Donda». Кроме того, канадец недавно выпустил песню «Betrayal», в которой нелестно отозвался о противнике. В ответ на это американец опубликовал пост с нецензурными словами, адресованное некоему «Д.».

Ранее Канье Уэста обвинили в покупке идеи для кроссовок его бренда. Бывшая супермодель Дженис Дикинсон заявила, что за это он заплатил миллион долларов главному редактору модного журнала Vogue Анне Винтур.

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