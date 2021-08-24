Россиян предупредили о нашествии гигантских слизней

По его словам, у этих слизней- «пришельцев» отсутствуют естественные враги. Об этом сообщает РИА «Новости».
Эксперт рассказал, что оранжевые слизни длиной более 10 сантиметров могут относиться к виду Arion lusitanicus. Изначально они обитали на Пиренейском полуострове, но в дальнейшем распространились по территории Европы.
«В Москве и области отмечается регулярно в последние несколько лет, вплоть до Тверской области, а на юге России стал уже постоянным обитателем», — продолжил Гомыранов.
По его мнению, распространение лузитанских слизней происходит вместе с кустами и рулонным газоном, которые часто завозят из более южных регионов.
Зоолог полагает, что их появление грозит серьезными перекосами в экосистеме центральной части России. Они «в силу своего размера и экологической пластичности могут вытеснять наши виды», к примеру, серого слизня, предупредил специалист.
Лузитанские слизни — гермафродиты, за одну кладку один представитель этого вида может произвести до 100 яиц.