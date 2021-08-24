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10:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по проведению вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте министерства. Согласно обновлениям, «Спутник Лайт» можно использовать для пациентов старше 60 лет, повторной вакцинации и для тех, кто переболел COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"

В документе также сказано о необходимости организации индивидуальной работы с гражданами старше 60 лет, в том числе тех, кто проживает в учреждениях социальной защиты. Таким образом будет проводиться профилактика, направленная на снижение рисков распространения заболеваемости.

Минздрав также рекомендовал использовать препарат «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») для профилактики коронавируса у пациентов с ВИЧ через четыре недели после начала антиретровирусной терапии.

«Использование вакцины “Гам-КОВИД-Вак” без дополнительных ограничений у всех ВИЧ-инфицированных пациентов рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки», — сообщили в министерстве.

В документе также указаны сроки действия QR-кодов. Так, для тех, кто получил отрицательный результат ПЦР-исследования, он будет действовать 72 часа, для переболевших — полгода, для тех, кто сделал прививку или ревакцинировался — год. В случае ухудшения ситуации срок действия кода для привитых может быть сокращен до шести месяцев.

В Минздраве также попросили вести просветительскую работу с населением, чтобы объяснять, что вакцинация не вызывает коронавирус, однако провоцирует иммунный ответ.

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