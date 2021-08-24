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18:45 (мск), источник: Фонтанка

Броня и пуанты. Балерины станцевали фрагмент из «Лебединого озера» на танках в Алабино

На второй день танкового биатлона в Алабино белорусы удивили публику, казалось бы, несовместимым. Из люков вылезли балерины.

Видео танца появилось в Сети накануне, СМИ обратили на него внимание 24 августа. Сперва на площадке Алабино синхронно двигались танк и боевая машина десанта. Затем выехали два белорусских танка, из люков которых вылезли две пары танцоров. Молодые люди были одеты в комбинезоны танкистов, девушки появились в пачках и пуантах.

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Солисты Имперского русского балета исполнили отрывок из «Лебединого озера». В конце партнеры достали из танковых ящиков по букету цветов, после чего балерины залезли обратно в люки.

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Танковый биатлон начался в Алабино два дня назад одновременно с военно-техническим форумом «Армия-2021».

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