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11:33 (мск), источник: Life.ru

Россияне рассказали, сколько тратят на жильё каждый месяц

Также респонденты раскрыли, сколько денег уходит на покупку продуктов. У 40% опрошенных траты на еду составляют от 10 до 25 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

Большинство россиян тратят от 10 до 20 тысяч рублей на оплату ЖКУ, аренду жилья или ипотеку каждый месяц. В то же время на еду многие тратят от 10 до 25 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого сервисом «Работа.ру».

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«Большинство опрошенных (59%) тратят на жильё около 10 000−20 000 рублей в месяц. Ещё 28% респондентов рассказали, что им приходится платить за квартиру до 10 000 рублей в месяц. 7% участников исследования расходуют от 20 000 до 30 000 рублей, 4% — от 30 000 до 50 000 рублей, по 1% — от 50 000 до 75 000 рублей или более», — говорится в обзоре.

Кроме того, 40% опрошенных россиян сообщили, что от 10 до 25 тысяч рублей уходит каждый месяц на продукты. А 29% рассказали, что на еду они тратят от пяти до десяти тысяч рублей, 10% — от трёх до пяти тысяч рублей, 4% — до трёх тысяч рублей. В то же время 14% респондентов признались, что за продукты выкладывают от 25 до 50 тысяч рублей ежемесячно, а 3% — от 50 тысяч рублей.

Также больше половины опрошенных (54%) россиян стараются снизить расходы на отпуск, а хотели бы меньше тратить на подписки и стриминговые сервисы 52% респондентов, на покупку бытовой техники — 51%, на средства для красоты — 50%. При этом реже всего россияне экономят на подарках для друзей и родственников (35%), а также на интернете и мобильной связи (18%).

«Чаще всего жители России отмечали, что экономят на походах в рестораны и кафе, — это отметил 71% опрошенных. Ещё 69% респондентов рассказали, что стараются меньше тратить на развлечения. 61% участников исследования экономит на покупке новых гаджетов, а 60% — на покупке новой одежды», — приводит данные исследования РИА «Новости».

Сообщается, что в опросе приняло участие более пяти тысяч пользователей сервиса «Работа.ру» по всей территории России старше 18 лет.

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