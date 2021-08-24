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11:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дизайнер из США показала, как бы сейчас выглядели известные люди прошлого

Не только исторические личности, но и герои картин и скульптур

Графический дизайнер из США Бекка Саладин прославилась в соцсетях благодаря своей любви к искусству, истории и нейросетям. Все свои увлечения она объединили в одно и создала аккаунт, в котором публикует современные портреты известных исторических личностей, а также героев картин и скульптур.

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“Девушка с жемчужной сережкой”, Ян Вермеер

С помощью программ на основе искусственного интеллекта, а также фотошопа, Бекка показывает подписчикам, как бы в современном мире выглядели знаменитые люди прошлого. В ее коллекции можно найти монархов, воинов, героев и других исторических персонажей, среди которых Леонардо да Винчи, Нефертити, Мария-Антуанетта и другие.

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Леонардо да Винчи
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Нефертити
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Мария-Антуанетта
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Вольфганг Амадей Моцарт
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Мария Болейн
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Людвиг ван Бетховен
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Гай Юлий Цезарь
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“Рождение Венеры”, Сандро Боттичелли
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Чингисхан
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Авраам Линкольн

Екатерина Гура

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