11:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дизайнер из США показала, как бы сейчас выглядели известные люди прошлого
Не только исторические личности, но и герои картин и скульптур
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Графический дизайнер из США Бекка Саладин прославилась в соцсетях благодаря своей любви к искусству, истории и нейросетям. Все свои увлечения она объединили в одно и создала аккаунт, в котором публикует современные портреты известных исторических личностей, а также героев картин и скульптур.
С помощью программ на основе искусственного интеллекта, а также фотошопа, Бекка показывает подписчикам, как бы в современном мире выглядели знаменитые люди прошлого. В ее коллекции можно найти монархов, воинов, героев и других исторических персонажей, среди которых Леонардо да Винчи, Нефертити,
Екатерина Гура