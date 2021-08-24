21:15 (мск), источник: Ведомости
Минздрав допустил сокращение срока действия QR-кода о вакцинации
Срок действия
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«Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают
Такой
На данный момент в России можно сделать прививку четырьмя препаратами: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».
По данным на 24 августа, полный курс вакцинации от коронавируса прошли 34,9 млн россиян, или 23,9% населения. Еще 42,6 млн граждан, или 29,2%, получили первый компонент одного из препаратов.