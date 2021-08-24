15:08 (мск), источник: ТАСС Наука
Ученые предсказали новую пандемию, похожую на вспышку COVID-19
Она может случиться в течение ближайших 59 лет, говорит статистическое моделирование.
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ТАСС, 24 августа. Статистическое моделирование показало, что новая мировая эпидемия, похожая по масштабу на пандемию коронавирусной инфекции, может произойти в течение ближайших 59 лет. Вероятность этого события — около 2%, пишут ученые в научном журнале Proceedings of the National Academy of Science.
Исследование американских ученых основывалось на данных об эпидемиях, которые происходили с 1600 года. Они оценивали количество смертей, которое унесла каждая эпидемия, по отношению к населению планеты в конкретный период, длительность этих событий, а также скорость возникновения вспышек болезней.
Расчеты показали, что риск появления эпидемии, столь же смертоносной, как испанка (в 1918—1920 гг. эта болезнь унесла жизни от 20 до 50 млн человек), в течение изученного ими периода составляет от 0,3% до 1,9%. Пандемия такого масштаба может случиться в течение ближайших 400 лет, считают ученые.
Также результаты исследования говорят о том, что для человека, родившегося в 2000-е, вероятность застать еще одну пандемию составляет около 38%. Подобные риски могут быть связаны с ростом населения Земли, ухудшением состояния окружающей среды, изменениями в пищевых цепочках и учащением контактов между людьми и животными, которые разносят опасные заболевания.
По мнению ученых, человечеству необходимо получше подготовиться к вспышкам смертоносных заболеваний, которые могут произойти и гораздо раньше намеченных сроков.