18:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Шри-Ланке запретили ездить на слонах в нетрезвом виде
Кроме того, теперь владельцам животных придется ухаживать за ними более тщательно.
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Власти
Известно, что в домашних условиях на острове содержатся около 200 слонов, при этом многие из них используются в коммерческих целях — для развлечения туристов. Такие животные нещадно эксплуатируются и часто погибают.
Чтобы исправить эту ситуацию, местные власти вместе с зоозащитниками разработали список правил по содержанию домашних слонов. Согласно новому закону, махуатам запрещается ездить на слоне или управлять им в нетрезвом виде. Животное должно работать максимум четыре часа и только в дневное время, при этом катать туристов можно только в специальных мягких седлах и в количестве не более четырех человек за раз. Слонов также нельзя снимать в кино или использовать в
Каждый слон также должен купаться не менее 2,5 часов в день, а маленьких слонят запрещено разлучать с матерью и использовать для работы, пишет France 24.
Нарушителей этих правил может ждать крупный штраф и тюремное наказание до трех лет. Его слон при этом будет конфискован и отдан под опеку государства.
Екатерина Гура