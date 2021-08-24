Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 августаИзобретение чипсов, ядерные испытания в Якутии, теракты на российских самолетах и другие события
Фоторепортажи
12Баррикады августовского путча
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
18:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Шри-Ланке запретили ездить на слонах в нетрезвом виде

Кроме того, теперь владельцам животных придется ухаживать за ними более тщательно.

Власти Шри-Ланки приняли новый закон о защите слонов от жестокого обращения.

Читайте также
Путешествующее по Китаю стадо слонов возвращается домой в заповедник

Известно, что в домашних условиях на острове содержатся около 200 слонов, при этом многие из них используются в коммерческих целях — для развлечения туристов. Такие животные нещадно эксплуатируются и часто погибают.

Чтобы исправить эту ситуацию, местные власти вместе с зоозащитниками разработали список правил по содержанию домашних слонов. Согласно новому закону, махуатам запрещается ездить на слоне или управлять им в нетрезвом виде. Животное должно работать максимум четыре часа и только в дневное время, при этом катать туристов можно только в специальных мягких седлах и в количестве не более четырех человек за раз. Слонов также нельзя снимать в кино или использовать в культурно-массовых мероприятиях без особого разрешения властей и ветеринара.

Кроме того, домашние слоны должны быть официально зарегистрированы, иметь свой паспорт с фото и ДНК-данными и раз в полгода проходить медосмотр.

Каждый слон также должен купаться не менее 2,5 часов в день, а маленьких слонят запрещено разлучать с матерью и использовать для работы, пишет France 24.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Нарушителей этих правил может ждать крупный штраф и тюремное наказание до трех лет. Его слон при этом будет конфискован и отдан под опеку государства.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин предложил выплатить силовикам и курсантам по 15 тыс. руб
Медведев заявил, что депутатам не стыдно смотреть в глаза людям
Ученые предсказали новую пандемию, похожую на вспышку COVID-19
Путин уволил заместителя Бастрыкина
«Стену Трампа» на границе США с Мексикой размыло дождями
В России предложили создать второй пенсионный фонд
СМИ объяснили «угон» украинского самолета афганцами с золотом
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Авто
Кузов Range Rover покрыли тонкими стеклянными частицами (фото) В России такой внедорожник будет стоить от 12 227 000 рублей
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Экономим на распродаже: покупаем товары с большими скидками
8 мифов об AliExpress, которым не стоит верить
Хозяйственные мелочи отдают за копейки (фото)
Gnezdo.ru
Старший сын Высоцкого: как выглядит Аркадий
Эти актрисы были женами одного мужчины: 5 пар
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
6 звезд, которые всегда и везде носят парик
Леди
В гостях: как выглядит роскошная квартира Анны Семенович Рассказываем и показываем жилье певицы
Дом
Интерьер в цвете: удобная квартира для молодой семьи
Как сохранить воспоминания об отпуске
Дом по-скандинавски: 4 замечательных проекта
В гостях: как выглядит квартира Надежды Бабкиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь