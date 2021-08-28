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13:27 (мск), источник: Playboy

Акуна Матата: впечатляющая дикая природа на фотографиях Федора Глухих

Так выглядит свобода.

Федор Глухих занимается фотографией уже больше 20 лет. За это время он объездил множество городов и стран в поисках уникальных пейзажей и впечатляющих видов.

Одной из таких поездок стало путешествие в Африку, где за три недели фотограф посетил несколько стран и остров Занзибар. Федору удалось окунуться в атмосферу дикой природы и по-настоящему ярко передать краски африканской флоры и фауны.

Источник: Федор Глухих для Playboy
Источник: Федор Глухих для Playboy

Кажется, что животные находятся на расстоянии вытянутой руки, однако это не так. Для такой съемки используются специальные мощные и массивные объективы, позволяющие фотографировать на достаточно большом расстоянии.

Источник: Федор Глухих для Playboy
Источник: Федор Глухих для Playboy
Источник: Федор Глухих для Playboy

Царство животных в Африке крайне разнообразно: тут можно встретить грозного черного носорога — вид, занесенный в международную Красную книгу, расслабленного, нежащегося на солнышке льва со всем прайдом и детенышами, грациозных фламинго, а также жирафов, пасущихся на просторах равнины и нелепо пытающихся попить воды.

Источник: Федор Глухих для Playboy
Источник: Федор Глухих для Playboy

Чёрный носорог на самом деле серый. Фотография сделана в огромном (диаметром около 20 км) кратере вулкана Нгоро-Нгоро — уникальной экологической нише, которая была изолированна от внешней фауны миллионы лет.

Источник: Федор Глухих для Playboy

Фотоохотники не имеют ничего общего с обыкновенными охотниками, для них животные — особенная часть природы, требующая внимательного и бережного отношения.

«Чем прекрасно фотосафари? Тем, что азарт и драйв такой же, как на настоящем сафари, но все животные живы и здоровы. Трофеев в виде фотографий можно добыть гораздо больше. И храниться они могут вечность», — говорит Федор.

Источник: Федор Глухих для Playboy
Источник: Федор Глухих для Playboy

Фотограф просыпался в 5 утра, когда солнце только начинает подниматься, чтобы успеть запечатлеть моменты пробуждения животных, пока они еще расслаблены и спокойны. Для некоторых кадров приходится часами стоять на одной точке и ждать подходящего момента — именно так и рождаются настоящие шедевры фотографий из мира дикой природы.

Источник: Федор Глухих для Playboy
Источник: Федор Глухих для Playboy

Процесс съемки занимает целый день. Передвигаясь на специальном джипе с открытым верхом, Федор выискивает самые необычные и интересные ракурсы, когда диких животных можно показать в их повседневной жизни.

Источник: Федор Глухих для Playboy
Источник: Федор Глухих для Playboy

Животные не позируют и порой даже не замечают, что на них ведется фотоохота, от этого и сложнее, ведь нужно дождаться нужного момента для того, чтобы сделать кадр.

Однако бывали и другие случаи, об одном из них фотограф рассказал: «Мы ехали по дороге, вокруг не было ничего необычного, поэтому я ждал более удачной локации на для съемки. В этот момент дорогу начала переходить слониха со своими детенышами. Она, конечно, нас заметила, в секунду рассвирепела и погналась за машиной. Надо сказать, я раньше не знал, что слоны могут развивать такую скорость. Места развернуться не было — вокруг кусты и деревья — поэтому пришлось давать задний ход и мчаться задом. К счастью, никто не пострадал».

Источник: Федор Глухих для Playboy
Источник: Федор Глухих для Playboy

Животные являются главными героями на большинстве фотографий Федора, он считает, что именно такие кадры действительно могут передать красоту природы и окружающего нас мира. Донести людям, как важно заботиться о них, беречь то, что так восхищает нас своей естественностью и величием.

«Я не могу представить себе, как можно взять и выстрелить из ружья в дикое животное. Их же осталось так мало на нашей планете. Каждое из них — настоящее сокровище и чудо природы. Они заслуживают только того, чтобы охранять их и, если повезет, любоваться», — рассказывает Федор.

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Анастасия Глухих

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