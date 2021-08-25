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10:35 (мск), источник: Аргументы и факты

Что такое «космический» интернет Илона Маска и как он работает?

По словам Илона Маска, компания SpaceX уже отгрузила 100 тысяч терминалов для приема «космического» интернета.

Источник: AP 2021

Проект по раздаче «космического» интернета работает уже в 14 странах, об этом глава SpaceX Илон Маск сообщил в Twitter. По словам Маска, компания уже отправила пользователям 100 тысяч терминалов для приема сигнала через сервис Starlink.

Что такое проект Starlink?

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Starlink — это проект американской компании SpaceX, реализуемый с 2015 года. Его цель — создание глобальной спутниковой системы, которая должна прийти на смену сотовым вышкам и обеспечить высокоскоростным широкополосным интернетом пользователей в любой точке планеты. Для этого компания Илона Маска планирует запустить на орбиту около 30 тысяч спутников, которые должны обеспечить раздачу интернета со средней скоростью до гигабита в секунду.

Откуда взялось название Starlink?

По словам Илона Маска, название Starlink — это отсылка к романтической комедии, снятой по книге американского писателя и известного ютубера Джона Грина. Еще проект хотели назвать «Небесная сеть» (Skynet), но потом передумали.

Сколько спутников уже запущено в космос?

В настоящее время компания SpaceX запустила на околоземную орбиту 1 740 спутников для раздачи интернета.

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Спутники располагаются над Землей сетью. Каждый оснащен системой лазеров, ионным двигателем и фазированными антеннами. Задача антенн — передавать сигнал на Землю. А с помощью лазеров спутник может обмениваться информацией с четырьмя соседними аппаратами.

Вес одного спутника Starlink составляет всего 260 кг. На орбиту их доставляют ракеты компании SpaceX. На одну может поместиться 60 таких аппаратов. Заряжать их не нужно, на орбите каждый спутник питается от собственной солнечной батареи, пишет iphones.ru.

Срок службы спутника — 5 лет. После этого они могут самостоятельно сойти с орбиты.

По словам самого Илона Маска, один спутник сможет обеспечить интернетом одновременно около 1100 пользователей, смотрящих видео с разрешением в 4К, сообщает tehnot.com.

Что такое терминал Starlink?

Терминал Starlink — это комплект оборудования для подключения пользователя к интернету. В него входят спутниковая тарелка размером с коробку от пиццы (диаметр около 61 см), подставки (около 50 см), блок питания и Wi-Fi-маршрутизатор.

Как терминал работает?

Чтобы принимать сигнал от спутника Starlink и передавать его роутеру, абоненту нужно установить спутниковую антенну под углом 25 градусов.

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По словам разработчиков, устанавливать антенну нужно на открытом пространстве, на самой высокой точке «с четким видом на небо». При этом важно, чтобы никакие деревья, дымоходы или столбы не могли создавать помехи. Чтобы помочь с выбором места, владельцам устройств на Android и iOS предлагается установить на телефон приложение Starlink.

Сколько стоит подключиться к «космическому» интернету?

За 99 долларов в месяц пользователь получит доступ к интернету. В стоимость не включены авансовые расходы на доставку, установку терминала и оборудование, в том числе крепления на крыше для удержания терминалов. Пользователи Twitter пишут, что стоимость установки оборудования достигает около 550 долларов.

Чем «космический» интернет Starlink отличается от обычного?

В мире существует лишь несколько провайдеров, предоставляющих доступ к интернету через спутники. Обычно аппараты размещены на высоте до 40 тысяч километров, большое расстояние между спутником и антенной на планете приводит к сильным задержкам сигнала. Спутники Starlink располагаются на высоте примерно 550 км над поверхностью, что в 65 раз ближе к Земле.

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«Пока же передача данных через существующие спутники является одной из худших. Большинство из таких спутников расположены на геостационарной (находится над одной точкой планеты) орбите на высоте 35 786 км. За счет этого возникает более чем полусекундное отставание при вызове. Особенно критичен такой лаг для финансовых установок, перемещающих миллиарды денег за доли секунды. Более быстрый интернет должен давать преимущество над конкурентами», — пишет tehnot.com.

Какая скорость у «космического» интернета Starlink?

На сайте Starlink сообщается, что пользователи могут рассчитывать на скорость передачи данных в 50−150 Мбит/с и задержку сигнала в 20−40 мс в течение нескольких месяцев по мере совершенствования системы.

В мае 2021 года стало известно, что скорость передачи данных при подключении к спутниковому интернету достигла рекордного значения: 560 Мбит/с. Тестирование Starlink проводилось в Германии, пишет издание Wccftech.

В каких странах пользуются интернетом от Starlink?

Проект по раздаче «космического» интернета Starlink работает уже в 14 странах: США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Австрии, Нидерландах, Ирландии, Бельгии, Швейцарии, Дании, Португалии, Австралии и Новой Зеландии.

Есть ли Россия в списке стран, использующих интернет от Starlink?

В декабре 2020 года Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму постановление о штрафах для операторов, которые используют иностранные спутниковые системы связи.

Согласно законопроекту, за пользование иностранными спутниковыми системами связи физические лица будут оштрафованы на сумму от 10 до 30 тысяч рублей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, заплатят от 70 тысяч до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц сумма может достигать миллиона рублей.

Источники: forbes.ru, ru.wikipendia, iphones.ru, tehnot.com.

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