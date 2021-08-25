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03:45 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые из США оценили вероятность попасть в больницу у непривитых от COVID-19

Людям, не вакцинированным от COVID-19, в 29 раз больше грозит вероятность быть госпитализированным с коронавирусом, заключили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). О результатах исследования сообщает портал Axios.

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Источник: AFP 2021

Отмечается, что 25% всех заражений в Лос-Анджелесе, зафиксированных с 1 мая по 25 июля, пришлись на вакцинированных. Еще 71% зараженных не привились, а 3% — не успели закончить полный курс вакцинации.

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Не получившие прививку имеют в пять раз большую вероятность заразиться коронавирусом, чем те, кто привился, следует из результатов исследования.

«Около 3% вакцинированных людей были госпитализированы, 0,5% находились в отделении интенсивной терапии и 0,2% нуждались в аппарате искусственной вентиляции легких. Среди непривитых — почти 8% были госпитализированы, 1,5% находились в отделении интенсивной терапии и 0,5% находились на искусственной вентиляции легких.», — говорится в исследовании.

Ранее опрос показал, что невакцинированные американцы чаще обвиняют привитых соотечественников в распространении «дельта»-штамма коронавируса, чем самих себя.

Анастасия Лежепекова

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