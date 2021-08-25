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07:38 (мск), источник: РБК

Четверть россиян назвали глобальное потепление «оболваниванием» людей

Четверть респондентов заявили, что не верят в глобальное потепление. Чаще всего свое мнение они объясняли с позиции «теории заговора». Ранее ученые заявили, что многие изменения климата будут необратимыми в течение сотен тысяч лет.

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В глобальное потепление не верит каждый четвертый опрошенный россиянин, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

В опросе участвовали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

О том, что он верит в глобальное потепление, заявил каждый второй респондент (51%).

«Это доказано не только наукой, но и природными катастрофами в этом году, например, пожарами в Якутии», — отметили опрошенные из этой группы.

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В то же время более четверти (26%) респондентов в глобальное потепление не верят. Как говорится в исследовании, свое мнение они чаще всего объясняли с позиции «теории заговора». Так, по словам респондентов из этой группы, речь идет о не о глобальном потеплении, а «глобальном оболванивании всего человечества», и «если и стало чуть теплее, то в этом вовсе не обязательно виноваты люди». Еще 23% опрошенных затруднились однозначно выразить свое отношение к проблеме.

Больше опрошенных, которые не верят в глобальное потепление, оказалось среди мужчин — 30%. Доля среди женщин составила 23%.

В прошлый раз такое исследование проводилось 12 лет назад. С тех пор число скептиков уменьшилось — с 33 до 26%.

В августе климатическая группа ООН (IPCC) опубликовала новый доклад о глобальном потеплении. Как заявили ученые, многие изменения, наблюдаемые в климатической системе, включая атмосферу, океан, криосферу и биосферу, беспрецедентны. Некоторые из них, в частности продолжающееся повышение уровня моря, необратимы в течение сотен, а то и тысяч лет, говорится в докладе.

Чтобы нормализовать температуру путем сокращения выбросов парниковых газов, в том числе углекислого, потребуется 20−30 лет, отметили в IPCC.

В целом ее прогнозы неутешительны: уровень моря продолжит повышаться, а природные катаклизмы, такие как аномальная жара и ураганы, будут случаться все чаще.

Виктория Полякова

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