Четверть россиян назвали глобальное потепление «оболваниванием» людей

В глобальное потепление не верит каждый четвертый опрошенный россиянин, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).
В опросе участвовали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.
О том, что он верит в глобальное потепление, заявил каждый второй респондент (51%).
«Это доказано не только наукой, но и природными катастрофами в этом году, например, пожарами в Якутии», — отметили опрошенные из этой группы.
В то же время более четверти (26%) респондентов в глобальное потепление не верят. Как говорится в исследовании, свое мнение они чаще всего объясняли с позиции «теории заговора». Так, по словам респондентов из этой группы, речь идет о не о глобальном потеплении, а «глобальном оболванивании всего человечества», и «если и стало чуть теплее, то в этом вовсе не обязательно виноваты люди». Еще 23% опрошенных затруднились однозначно выразить свое отношение к проблеме.
Больше опрошенных, которые не верят в глобальное потепление, оказалось среди мужчин — 30%. Доля среди женщин составила 23%.
В прошлый раз такое исследование проводилось 12 лет назад. С тех пор число скептиков уменьшилось — с 33 до 26%.
В августе климатическая группа ООН (IPCC) опубликовала новый доклад о глобальном потеплении. Как заявили ученые, многие изменения, наблюдаемые в климатической системе, включая атмосферу, океан, криосферу и биосферу, беспрецедентны. Некоторые из них, в частности продолжающееся повышение уровня моря, необратимы в течение сотен, а то и тысяч лет, говорится в докладе.
Чтобы нормализовать температуру путем сокращения выбросов парниковых газов, в том числе углекислого, потребуется 20−30 лет, отметили в IPCC.
В целом ее прогнозы неутешительны: уровень моря продолжит повышаться, а природные катаклизмы, такие как аномальная жара и ураганы, будут случаться все чаще.
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