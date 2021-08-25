Роспотребнадзор рассказал о проблемах с памятью после перенесенного COVID

По ее словам, подобного рода постковидные осложнения могут длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. Как правило, период беспокойства такими жалобами определяется у каждого пациента в индивидуальном порядке в зависимости от сопутствующих заболеваний.
«После перенесенной инфекции пациенты жалуются на проблемы, связанные с концентрацией внимания, быстроту принятия решений, отмечают повышенную забывчивость, рассеянность, сонливость, заторможенность. Со временем по мере восстановления общего состояния организма эти проявления уменьшаются», — сообщила специалист Роспотребнадзора в ходе своей беседы с «РИА Новости».
Ранее, 12 августа, академик РАН, ведущий специалист в области пульмонологии, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Чучалини рассказал о применении активного трехпроцентного водорода при снятии постковидного синдрома у медицинских работников. Он также обратил внимание: среди жалоб переболевших COVID часто указываются одышка и другие симптомы, что вызвано окислительным стрессом.
Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
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