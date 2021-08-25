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12:10 (мск), источник: Известия

Лукашенко рассказал о выращивании арбузов на своем участке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что выращивает арбузы на своем приусадебном участке в экспериментальных целях, проверяя достижения ученых республики, а не ради пиара. Об этом он заявил 25 августа в ходе рабочей поездки в Логойский район Минской области.

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Поводом для визита главы государства стало 250-летие со дня начала производства белорусских комбайнов на предприятии «Гомсельмаш».

«Арбузы — это не потому, что пиар какой-то… Я начинал с одного голландского сорта. Вчера мы собирали 5 разных сортов. Мне прежде принесли, на кухню поставили кусочки, пять сортов этих арбузов. Я определил два лучших. Белорусский уже неплохой», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер отметил, что таким образом он лично проверяет наработки ученых республики, как и со многими другими продуктами отечественного производства.

«То есть я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей — это вопрос номер один», — добавил президент Белоруссии.

В апреле Лукашенко порекомендовал согражданам питаться отечественными продуктами, чтобы противостоять коронавирусу и другим инфекциям. Он призвал белорусов «взяться за себя и за свою жизнь», «больше работать, нормально питаться».

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