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10:48 (мск), источник: Playboy

Самые большие города мира — нет, это не Москва или Нью-Йорк

Наш топ-5 мегаполисов.

Самый большой город мира — какой он? Для начала надо понять, что именно мы хотим найти. Проблема в том, как считать. Административное деление в разных странах может быть разным, а меняться может буквально одним росчерком пера — мы помним, как в свое время к Москве присоединили города-спутники. Поэтому не всегда понятно, что именно учитывать в данный момент времени: сам город, город и его ближайшие пригороды или всю агломерацию? Агломерация — компактное скопление нескольких населенных пунктов. Формально они имеют разный административный статус, но на деле оказываются неразрывно связанными друг с другом транспортно и экономически: к примеру, из пригородов в центр люди каждый день едут работать.

Эти вопросы касаются и населения города, и его площади. К примеру, то самое присоединение Новой Москвы к Москве увеличило площадь столицы России почти в 2,5 раза.

Кроме того, рост некоторых городов может опережать социологические исследования. Поэтому не стоит удивляться, что разные списки будут давать несколько разные данные.

В общем, пытаемся разобраться.

Самые населенные города (официально)

Здесь мы попробуем выяснить, в каких городах в их формальных административных границах живет больше всего людей.

1. Чунцин, Китай

Источник: Freeman Zhou, Unsplash

Население Чунцина, который находится в центре Китая, оценивается в 30−32 млн человек. Причем все эти люди формально живут в центре города. Другое дело, что административные границы города включают и огромные пространства вокруг — и большая часть из этих 30 млн живут фактически в селах и поселках, разбросанных на огромной территории размером с Австрию, и занимаются сельским хозяйством. Так что не очень понятно, корректно ли включать в этот список, по сути, именно агломерацию, пусть административно и оформленную как единый город.

2. Шанхай, Китай

Источник: Freeman Zhou, Unsplash

Население Шанхая — опять же, с пригородами, официально включенными в черту города — уже превысило 24 млн человек. Этот мегаполис, кстати, является крупнейшим финансовым центром в мире.

3. Пекин, Китай

Источник: Zhang Kaiyv, Unsplash

Замыкает тройку лидеров, опять-таки, Китай — на сей раз со свой столицей. Как для нас ни удивительно, но столица этой страны — не самый ее населенный город. Хотя 22 млн человек все равно внушают уважение.

4. Дели, Индия

Источник: Annie Spratt, Unsplash

Не удивительно, что столица Индии — одного из самых населенных государств мира — тоже есть в нашем списке. Тут живет 17 млн человек, и население продолжает расти.

5. Стамбул, Турция

Источник: Rohan Reddy, Unsplash

Раскинувшийся на два континента Стамбул всегда был одним из крупнейших городов мира — еще с времен Византии, когда он назывался Константинополем. 15 млн человек — не шутки.

Самая населенная агломерация в мире: Большой Токио

Источник: Jezael Melgoza, Unsplash

Если собственно в Токио живут «всего-то» 13 млн человек, то вместе с городами-спутниками тут можно насчитать аж до 37−39 млн. В Большой Токио входят собственно Токийский столичный округ и значительная часть префектур Тиба, Канагава и Сайтама.

Для сравнения — огромная агломерация Нью-Йорка (в три раза большая по размерам, чем Большой Токио) — имеет всего лишь 24 млн человек.

Самый большой город мира по площади

Источник: Simona Sergi, Unsplash

Уже упомянутый Чунцин занимает 82 400 кв. км, 470 на 450 кв. км. Это больше площади, например, Нижегородской области — и почти втрое больше площади Тамбовской области. Но, как мы уже сказали, с административным делением китайских городов все несколько не так, как и везде, поэтому первое место Чунцина — немного читерство.

Так что не будем забывать и о других крупных по площади городах — в первую очередь, об австралийском Мельбурне, который за счет «американской» системы строительства, включающей центр и малоэтажные «спальные районы», имеет впечатляющий размер в 9 тысяч кв. км при населении в скромные 4,5 млн человек.

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Захар Петров

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