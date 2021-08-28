10:48 (мск), источник: Playboy
Самые большие города мира — нет, это не Москва или Нью-Йорк
Наш топ-5 мегаполисов.
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Самый большой город мира — какой он? Для начала надо понять, что именно мы хотим найти. Проблема в том, как считать. Административное деление в разных странах может быть разным, а меняться может буквально одним росчерком пера — мы помним, как в свое время к Москве присоединили
Эти вопросы касаются и населения города, и его площади. К примеру, то самое присоединение Новой Москвы к Москве увеличило площадь столицы России почти в 2,5 раза.
Кроме того, рост некоторых городов может опережать социологические исследования. Поэтому не стоит удивляться, что разные списки будут давать несколько разные данные.
В общем, пытаемся разобраться.
Здесь мы попробуем выяснить, в каких городах в их формальных административных границах живет больше всего людей.
Население Чунцина, который находится в центре Китая, оценивается в 30−32 млн человек. Причем все эти люди формально живут в центре города. Другое дело, что административные границы города включают и огромные пространства вокруг — и большая часть из этих 30 млн живут фактически в селах и поселках, разбросанных на огромной территории размером с Австрию, и занимаются сельским хозяйством. Так что не очень понятно, корректно ли включать в этот список, по сути, именно агломерацию, пусть административно и оформленную как единый город.
Население Шанхая — опять же, с пригородами, официально включенными в черту города — уже превысило 24 млн человек. Этот мегаполис, кстати, является крупнейшим финансовым центром в мире.
Замыкает тройку лидеров,
Не удивительно, что столица Индии — одного из самых населенных государств мира — тоже есть в нашем списке. Тут живет 17 млн человек, и население продолжает расти.
Раскинувшийся на два континента Стамбул всегда был одним из крупнейших городов мира — еще с времен Византии, когда он назывался Константинополем. 15 млн человек — не шутки.
Если собственно в Токио живут «всего-то» 13 млн человек, то вместе с
Для сравнения — огромная агломерация
Уже упомянутый Чунцин занимает 82 400 кв. км, 470 на 450 кв. км. Это больше площади, например, Нижегородской области — и почти втрое больше площади Тамбовской области. Но, как мы уже сказали, с административным делением китайских городов все несколько не так, как и везде, поэтому первое место Чунцина — немного читерство.
Так что не будем забывать и о других крупных по площади городах — в первую очередь, об австралийском Мельбурне, который за счет «американской» системы строительства, включающей центр и малоэтажные «спальные районы», имеет впечатляющий размер в 9 тысяч кв. км при населении в скромные 4,5 млн человек.
Захар Петров
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