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12:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пляж в США усеяли сотни «песчаных долларов» (видео)

Их вынесло на берег во время сильного прилива.

В американском штате Орегон на берег вынесло сотни «песчаных долларов».

Необычное явление заметили посетители пляжа Сисайд после сильного дневного прилива. Морские животные застряли на песке вдоль линии прибоя и не могли вернуться в океан.

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«Песчаными долларами» в США называют морских ежей Clypeasteroida. По форме эти животные напоминают плоскую долларовую монету. Диаметр «песчаных долларов» не превышает 10−12 см. Они обладают жестким скелетом, который состоит из пластинок карбоната кальция, и покрыты многочисленными мелкими шипами.

Сотрудница Seaside Aquarium Тиффани Бут сообщила Reuters, что такое «нашествие» необычно для региона.

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