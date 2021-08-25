12:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пляж в США усеяли сотни «песчаных долларов» (видео)
Их вынесло на берег во время сильного прилива.
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В американском штате Орегон на берег вынесло сотни «песчаных долларов».
Необычное явление заметили посетители пляжа Сисайд после сильного дневного прилива. Морские животные застряли на песке вдоль линии прибоя и не могли вернуться в океан.
«Песчаными долларами» в США называют морских ежей Clypeasteroida. По форме эти животные напоминают плоскую долларовую монету. Диаметр «песчаных долларов» не превышает 10−12 см. Они обладают жестким скелетом, который состоит из пластинок карбоната кальция, и покрыты многочисленными мелкими шипами.
Сотрудница Seaside Aquarium Тиффани Бут сообщила Reuters, что такое «нашествие» необычно для региона.
Анна Лысенко
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