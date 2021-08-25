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13:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Экономист рассказал о связи смертности от коронавируса с экономикой страны

Экономист Алексей Коренев считает, что 111 миллиардов рублей, потраченные на борьбу с коронавирусом, обойдутся России в разы дешевле, чем потеря трудоспособного населения, численность которого стремительно падает из-за демографической ямы. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Эксперт также добавил, что подобные меры позволят не допустить новых локдаунов, губительных для бюджета страны.

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Источник: РИА "Новости"

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) назвал стоимость лечения россиян от коронавируса для государства во второй половине 2021 года. По подсчетам фонда, сумма составит 111 миллиардов рублей.

Поиск более дешевого варианта

«Первое, что надо понимать, — бюджет России в тысячу раз больше, так что экономика точно не пострадает. Особенно с учетом того, что на медицину и так тратится безобразно мало. Также надо иметь в виду, что вложение в медицину не просто забота о здоровье граждан, а фактор, влияющий на экономику. Если сейчас многие лягут на больничный, получат инвалидность или даже умрут из-за коронавируса, экономика потеряет кучу специалистов. А государство, естественно, заинтересовано в том, чтобы сохранить кадровый резерв, обеспечивающий ВВП», — объяснил Коренев.

Экономист отметил, что кадровый резерв России и так стремительно падает: страна вынуждена постоянно увеличивать поток мигрантов, занятых на низкооплачиваемых работах.
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Но неквалифицированный труд — это не единственная и не главная опора экономики, потому государству необходимы свои здоровые, способные выполнять должностные обязанности люди.

«Что касается перспектив дальнейшего развития, то судить об этом трудно, ведь пока мы не представляем, как дальше будет развиваться история с коронавирусом. Когда-то говорили, что он должен был закончиться еще прошлым летом, но мы видим, что новые штаммы появляются постоянно, некоторые из них вызывают серьезное беспокойство врачей. А может, повторится ситуация со СПИДом — раньше он вызывал ужас, а теперь с ним научились бороться. Может, так же произойдет и в нашем случае», — предположил эксперт.

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Коренев подчеркнул, что стремление государства как можно быстрее и как можно меньшими жертвами справиться с эпидемией вполне логично: в России и так становится все меньше работоспособного населения — чем меньше его из-за вируса, тем больнее это ударит по экономике страны, которая переживает не лучшие времена.

«У нас в целом демографическая яма пошла еще с 90-х годов, когда рождалось очень мало детей. Сейчас для нормального воспроизводства в среднем каждая семья должна рожать минимум два ребенка, иначе человечество станет уменьшаться. Но у нас люди с этим не спешат, из-за сложной экономической ситуации им необходимо время, чтобы встать на ноги, приобрести собственное жилье. Это уже установившаяся тенденция. А население тем временем уменьшается, его место занимают мигранты», — заключил Коренев.

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