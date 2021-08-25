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13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США медведь попался на краже необычной посылки

Унес и бросил.

Жители американского города Бристол в штате Коннектикут заказали упаковку туалетной бумаги с доставкой, но посылку на крыльце так и не нашли.

Просмотрев записи с камеры видеонаблюдения на крыльце, Адам Левин и его жена Кристин с удивлением обнаружили, что коробку похитил крупный черный медведь.

На видео мишка схватил посылку в зубы и отнес в соседний двор. Там пушистый воришка какое-то время изучал коробку. Решив, что такая добыча ему без надобности, медведь бросил ее и удалился в лес.

Кристин предположила, что животное мог привлечь аромат лаванды. «Возможно, медведь просто хотел приятно пахнуть», — пошутила она.

В последнее время в США наблюдается стремительный рост популяции медведей. Они свободно гуляют в окрестностях небольших городов, забираются в автомобили, дома и подвалы в поисках пищи и даже купаются в бассейнах.

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