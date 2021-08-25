15:16 (мск), источник: m24.ru
Филиал музея «Эрмитаж» появится в Москве
Филиал музея «Эрмитаж» появится в Москве. Он расположится на территории бывшей промзоны ЗИЛ, сообщает
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«Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства пятиэтажного филиала музея «Эрмитаж» на территории реорганизуемой промзоны ЗИЛ.
Новый музей расположится в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко", — сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Отмечается, что на подземном этаже музея разместят помещения для подготовки экспонатов к выставкам, зоны для их хранения, фотолаборатории и помещения службы эксплуатации. На первом этаже расположатся демонстрационный зал, холл с информационной стойкой, сувенирный магазин, интерактивная зона,
Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория музея. Работники разместят веранды ресторанов, проложат велодорожки, установят скамейки и урны, разобьют газоны и цветники, высадят кустарники, а также оборудуют автомобильную стоянку.
Леонов также отметил, что в Москве реализуется масштабная программа по благоустройству бывшей промзоны ЗИЛ.
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