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14:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, когда возникли четвероногие

Они возникли намного раньше, чем считалось.

Источник: Reuters

Первые четвероногие появились на Земле примерно 390 миллионов лет назад, установили ученые из Гарварда.

Они оказались на 15 миллионов лет старше, чем считалось до сих пор, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Ecology & Evolution.

Вопрос, когда именно произошел переход от рыб к четвероногим, считается одним из самых важных в эволюции. Этот переломный момент положил начало другому фундаментальному событию — выходу позвоночных на сушу.

До сих пор ученые считали, что четвероногие появились около 375 миллионов лет назад — именно столько самым старым из найденных окаменелостей этих существ.

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В новом исследовании гарвардские ученые объединили данные по окаменелостям с недавно разработанным байесовским статистическим методом, который позволяет более точно установить временные рамки эволюционных изменений.

Моделирование показало, что «рыбы вырастили ноги» и вышли на сушу невероятно быстрыми темпами. Эта адаптация была своеобразной: две пары конечностей у древних существ появились в последнюю очередь, а первыми изменились челюсти и череп в целом. Они стали крупнее и научились добывать пищу по-новому. Если рыбы просто захватывают добычу, то будущие четвероногие научились ее кусать.

«Эти изменения подготовили четвероногих к поискам пищи на суше и исследованию новых пищевых ресурсов, недоступных их родственникам-рыбам», — говорит доктор Тиаго Симойнс, один из авторов исследования.

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