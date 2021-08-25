14:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, когда возникли четвероногие
Они возникли намного раньше, чем считалось.
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Первые четвероногие появились на Земле примерно 390 миллионов лет назад, установили ученые из Гарварда.
Они оказались на 15 миллионов лет старше, чем считалось до сих пор, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Ecology & Evolution.
До сих пор ученые считали, что четвероногие появились около 375 миллионов лет назад — именно столько самым старым из найденных окаменелостей этих существ.
В новом исследовании гарвардские ученые объединили данные по окаменелостям с недавно разработанным байесовским статистическим методом, который позволяет более точно установить временные рамки эволюционных изменений.
Моделирование показало, что «рыбы вырастили ноги» и вышли на сушу невероятно быстрыми темпами. Эта адаптация была своеобразной: две пары конечностей у древних существ появились в последнюю очередь, а первыми изменились челюсти и череп в целом. Они стали крупнее и научились добывать пищу
«Эти изменения подготовили четвероногих к поискам пищи на суше и исследованию новых пищевых ресурсов, недоступных их родственникам-рыбам», — говорит доктор Тиаго Симойнс, один из авторов исследования.
Анна Лысенко
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