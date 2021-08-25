15:37 (мск), источник: BBC News Русская служба
Коронавирус в мире: эффект от вакцинации может длиться недолго
Поступает все больше данных о том, что действие прививок от коронавируса ослабевает через
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Защитные антитела у многих людей начинают исчезать примерно через полгода после двух прививок вакцинами Pfizer или AstraZeneca. К такому выводу пришли британские ученые из исследовательского проекта Zoe Covid Study, проанализировавшие свыше миллиона положительных тестов, сделанных в
Согласно полученным данным, вакцина Pfizer через месяц после второй прививки дает защиту в 88% случаев, а спустя
Ведущий специалист проекта, профессор Тим Спектор уверен, что через полгода нужна бустерная (усиливающая) прививка. «Полученные нами данные требуют от правительства действий, — заявил он
Правда, не менее авторитетный эксперт, член межведомственного комитета по вакцинации и иммунизации, профессор Бристольского университета Адам Финн говорит, что с третьей прививкой пока спешить не стоит. По его данным, после двух прививок люди в основном если и болеют, то в легкой форме.
«Надо внимательно наблюдать, не начнет ли расти количество тяжелых случаев, и тогда, конечно, бустерная прививка понадобится», — заявил он.
Если и делать третью прививку, то надо начинать с пожилых британцев, поскольку они начали вакцинироваться в первую очередь, следовательно, и антитела у них закончатся раньше, чем у других, считает эксперт.
В таком же духе высказалась представитель Европейского медицинского агентства Моника Бенстеттер. Возможно, дополнительные прививки понадобятся, но прежде чем принимать решение, нужно еще понаблюдать.