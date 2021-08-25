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17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стая дельфинов помогла спасти потерявшегося у берегов Ирландии пловца

Мужчина провел в ледяной воде 12 часов

Спасатели из ирландской команды Fenit Lifeboat Station отчитались об удачно завершенной операции по спасению пропавшего пловца. Сообщается, что 30-летний мужчина из города Дерри во время отдыха решил переплыть от берега пляжа Каслгрегори до скалы Маклемор (а это около 8 километров), но не рассчитал свои силы.

В итоге пловец застрял в ледяных водах залива Трали на расстоянии около 4 километров от берега, где провел почти 12 часов.

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По словам спасателей, тревогу забили отдыхающие на пляже, так как заметили оставленные вещи, хозяин которых долго не появлялся.

На поиски отправилось спасательное судно Fenit RNLI, к которым позже подключились и коллеги на вертолетах. В итоге через несколько часов им удалось выйти на след пловца. Сообщается, что мужчина был окружен стаей дельфинов, которая и привлекла внимание спасателей. По словам специалистов, дельфины вели себя очень дружелюбно и, судя по всему, пытались направить пловца в безопасное место подальше от течений.

Изначально спасатели подумали, что дельфины окружили тюленя, но изможденный пловец смог поднять руку и таким образом сообщить о себе. В ледяной воде мужчина провел около 12 часов и был сильно переохлажден. Прибывшие на берег медики удивились, что пловец в таком состоянии еще жив и может двигаться. Сообщается, что мужчина был срочно доставлен в больницу и его состоянию уже ничего не угрожает, пишет The Sun.

Екатерина Гура

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