Стая дельфинов помогла спасти потерявшегося у берегов Ирландии пловца

Спасатели из ирландской команды Fenit Lifeboat Station отчитались об удачно завершенной операции по спасению пропавшего пловца. Сообщается, что 30-летний мужчина из города Дерри во время отдыха решил переплыть от берега пляжа Каслгрегори до скалы Маклемор (а это около 8 километров), но не рассчитал свои силы.
В итоге пловец застрял в ледяных водах залива Трали на расстоянии около 4 километров от берега, где провел почти 12 часов.
По словам спасателей, тревогу забили отдыхающие на пляже, так как заметили оставленные вещи, хозяин которых долго не появлялся.
На поиски отправилось спасательное судно Fenit RNLI, к которым позже подключились и коллеги на вертолетах. В итоге через несколько часов им удалось выйти на след пловца. Сообщается, что мужчина был окружен стаей дельфинов, которая и привлекла внимание спасателей. По словам специалистов, дельфины вели себя очень дружелюбно и, судя по всему, пытались направить пловца в безопасное место подальше от течений.
Изначально спасатели подумали, что дельфины окружили тюленя, но изможденный пловец смог поднять руку и таким образом сообщить о себе. В ледяной воде мужчина провел около 12 часов и был сильно переохлажден. Прибывшие на берег медики удивились, что пловец в таком состоянии еще жив и может двигаться. Сообщается, что мужчина был срочно доставлен в больницу и его состоянию уже ничего не угрожает, пишет The Sun.