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18:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые доказали, что сидение по 8 часов в день может грозить инсультом

Чтобы избежать негативных последствий, следует хотя бы 10 минут в день уделять умеренной физической активности.

Источник: Агентство «Москва»

Специалисты из Американской кардиологической ассоциации поделились результатами своего исследования, которое они проводили на протяжение девяти лет. Все это время ученые изучали анкеты 143 тысяч человек от 40 до 60 лет и их медицинские данные почти за 18 лет.

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В расчет принимались возраст, пол, а также физическая активность и стиль жизни. Изначально все анкеты были выбраны с чистой «сердечной» историей — все исследуемые были без проблем с сердцем, сосудами или давлением.

В ходе исследования специалисты выяснили, что у тех, кто проводил в сидячем положении восемь и более часов в день и не занимался никакой физической активностью в течение нескольких лет резко возрастал риск инсульта. По сравнению с теми люди, кто сидел в день меньше четырех часов или как минимум 10 минут в день уделял тренировкам, бегу или быстрой ходьбе, риск возникновения инсульта у людей, ведущих «сидячий образ жизни», возрастал в семь раз.

Ученые поясняют, что малоподвижный образ жизни ухудшает глюкозу, липидный обмен и кровоток, а также увеличивает различные воспаления в организме. Эти изменения со временем могут оказывать неблагоприятное воздействие на кровеносные сосуды и увеличивать риск сердечного приступа и инсульта, пишет CNN со ссылкой на исследование.

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