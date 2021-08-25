18:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали, что сидение по 8 часов в день может грозить инсультом
Чтобы избежать негативных последствий, следует хотя бы 10 минут в день уделять умеренной физической активности.
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Специалисты из Американской кардиологической ассоциации поделились результатами своего исследования, которое они проводили на протяжение девяти лет. Все это время ученые изучали анкеты 143 тысяч человек от 40 до 60 лет и их медицинские данные почти за 18 лет.
В расчет принимались возраст, пол, а также физическая активность и стиль жизни. Изначально все анкеты были выбраны с чистой «сердечной» историей — все исследуемые были без проблем с сердцем, сосудами или давлением.
В ходе исследования специалисты выяснили, что у тех, кто проводил в сидячем положении восемь и более часов в день и не занимался никакой физической активностью в течение нескольких лет резко возрастал риск инсульта. По сравнению с теми люди, кто сидел в день меньше четырех часов или как минимум 10 минут в день уделял тренировкам, бегу или быстрой ходьбе, риск возникновения инсульта у людей, ведущих «сидячий образ жизни», возрастал в семь раз.
Ученые поясняют, что малоподвижный образ жизни ухудшает глюкозу, липидный обмен и кровоток, а также увеличивает различные воспаления в организме. Эти изменения со временем могут оказывать неблагоприятное воздействие на кровеносные сосуды и увеличивать риск сердечного приступа и инсульта, пишет CNN со ссылкой на исследование.
Екатерина Гура