В ВОЗ заявили о стабилизации в мире числа случаев заражения и смерти из-за коронавируса

Глава ВОЗ вместе с тем подчеркнул, что речь идет о стабилизации «на очень высоком уровне» заболеваемости и смертности. В течение недели — с 16 по 22 августа — в мире было зарегистрировано более 4,5 млн случаев инфицирования, умерли более 68 тыс. человек.
По словам гендиректора, распространение коронавируса в мире не является одинаковым в различных регионах, странах, провинциях и городах.
«Некоторые страны и регионы продолжают сталкиваться с резким ростом числа случаев COVID-19 и смерти, тогда как в других происходит снижение», — констатировал он.
Как подчеркнул Гебрейесус, «пока этот вирус циркулирует где-либо, он представляет угрозу повсюду». В этой ситуации ВОЗ «продолжает рекомендовать всеобъемлющий, основанный на оценке риска подход, предусматривающий применение проверенных мер в сфере общественного здравоохранения и социальных мер, в сочетании с равноправной вакцинацией».
По данным ВОЗ на 24 августа, в мире с начала пандемии было выявлено 212 357 898 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, умерли 4 439 843 человека.