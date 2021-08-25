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19:58 (мск), источник: ТАСС

В ВОЗ заявили о стабилизации в мире числа случаев заражения и смерти из-за коронавируса

ЖЕНЕВА, 25 августа. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом и летальных исходов в мире на минувшей неделе стабилизировалось после почти двух месяцев роста. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Источник: Reuters

Глава ВОЗ вместе с тем подчеркнул, что речь идет о стабилизации «на очень высоком уровне» заболеваемости и смертности. В течение недели — с 16 по 22 августа — в мире было зарегистрировано более 4,5 млн случаев инфицирования, умерли более 68 тыс. человек.

По словам гендиректора, распространение коронавируса в мире не является одинаковым в различных регионах, странах, провинциях и городах.
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«Некоторые страны и регионы продолжают сталкиваться с резким ростом числа случаев COVID-19 и смерти, тогда как в других происходит снижение», — констатировал он.

Как подчеркнул Гебрейесус, «пока этот вирус циркулирует где-либо, он представляет угрозу повсюду». В этой ситуации ВОЗ «продолжает рекомендовать всеобъемлющий, основанный на оценке риска подход, предусматривающий применение проверенных мер в сфере общественного здравоохранения и социальных мер, в сочетании с равноправной вакцинацией».

По данным ВОЗ на 24 августа, в мире с начала пандемии было выявлено 212 357 898 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, умерли 4 439 843 человека.

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