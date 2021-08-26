Нейтрализующая способность антител после «Спутника V» растет со временем

01:51 (мск), источник: ТАСС Наука
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«Хотя количество антител снижается, в этом исследовании мы увидели, что качество и способность антител нейтрализовать оригинальный вариант SARS-CoV-2 и штаммы повышается с течением времени после вакцинации “Спутником V”, — приводит
По словам специалиста, данный эффект объясняется тем, что «антитела постепенно проходят процесс созревания, который улучшает их способность блокировать вирус и мешать заражению».
В ходе исследование, которое длилось шесть месяцев, аргентинские ученые проанализировали 1 800 образцов сыворотки крови людей, которые были привиты «Спутником V». Измерения проводились на 21-й, 42-й, 120-й и 180-й день после вакцинации. Среди участников исследования были как переболевшие COVID-19, так и не имевшие контакт с коронавирусом.
Министерство отметило, что результаты исследования в будущем планируется опубликовать в рецензируемом научном журнале.