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01:51 (мск), источник: ТАСС Наука

Нейтрализующая способность антител после «Спутника V» растет со временем

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 августа. /ТАСС/. Исследование в Аргентине показало, что способность антител, вырабатываемых после прививки российской вакциной «Спутник V», нейтрализовать любые штаммы коронавируса с течением времени растет и остается высокой спустя шесть месяцев после прививки. Об этом сообщило в среду министерство науки, технологий и инноваций южноамериканской страны.

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Источник: Reuters

«Хотя количество антител снижается, в этом исследовании мы увидели, что качество и способность антител нейтрализовать оригинальный вариант SARS-CoV-2 и штаммы повышается с течением времени после вакцинации “Спутником V”, — приводит пресс-служба слова ученой Андреи Гамарник, которая руководила работой.

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По словам специалиста, данный эффект объясняется тем, что «антитела постепенно проходят процесс созревания, который улучшает их способность блокировать вирус и мешать заражению».

В ходе исследование, которое длилось шесть месяцев, аргентинские ученые проанализировали 1 800 образцов сыворотки крови людей, которые были привиты «Спутником V». Измерения проводились на 21-й, 42-й, 120-й и 180-й день после вакцинации. Среди участников исследования были как переболевшие COVID-19, так и не имевшие контакт с коронавирусом.

Министерство отметило, что результаты исследования в будущем планируется опубликовать в рецензируемом научном журнале.

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