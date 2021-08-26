04:53 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Университеты объявили дополнительный набор, чтобы заполнить все места
Ряд вузов, в том числе и ведущих, не смогли набрать необходимое количество первокурсников. Эксперты считают, что это произошло
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«Ъ» обратил внимание, что сразу несколько факультетов МГУ объявили о дополнительном наборе абитуриентов на платные места. «Если вы не успели подать документы в основном потоке, не выбрали нужную форму обучения или направление подготовки, получили двойку и хотите пересдать экзамен, у вас есть шанс попробовать еще раз», — говорится на сайте журфака. Для таких абитуриентов скоро объявят даты дополнительных вступительных испытаний. Аналогичные публикации «Ъ» обнаружил на факультете психологии, философии, юридическом и географическом. В ответ на запрос «Ъ» в
Дополнительный набор объявили и региональные вузы. Так, Иркутский госуниверситет и Севастопольский госуниверситет ждут абитуриентов на бюджетные места, которые остались после зачисления на бакалавриат. А в Воронежском государственном техническом университете сообщили «Ъ», что дополнительные бюджетные места пользуются чрезвычайным спросом: по одной из специальностей конкурс составляет 27 человек на место.
Несколько столичных вузов прибегли к другой процедуре — дополнительному зачислению. Это происходит, когда поступивший абитуриент по
Победители школьных олимпиад и обладатели других льгот зачислялись в нулевую волну. После этого абитуриенты направляли результаты ЕГЭ выбранным вузам — максимум в пять. И ждали, когда там опубликуют предварительные списки тех, кто может претендовать на зачисление.
Позиция в списке зависела прежде всего от ЕГЭ. На самых популярных направлениях все места сразу занимали обладатели высоких баллов. Но у
Если надежды на это было мало, они могли отнести документы и согласие на зачисление в менее требовательный к ЕГЭ вуз.
Но в 2021 году вторая волна была отменена. Взамен Минобрнауки увеличило количество доступных направлений подготовки: выпускники школ могли попробовать свои силы на десяти факультетах в одном вузе, а раньше максимум на трех. Однако непосредственно перед зачислением они должны были сделать окончательный выбор и подать согласие только на один факультет в один вуз.
"Проблема — оценить, проходишь ли ты, — говорится в петиции абитуриентов на change.org, которую подписали более 20 тыс. человек.— Многие приносят согласие в последний момент, чтобы подождать и оценить реальное положение дел.
Как итог — в последние минуты работы приемной комиссии человек мог опуститься в списках на 10−20 позиций и вылететь с бюджета, а в другой вуз переложить согласие на зачисление он уже не успевал«. Авторы петиции указывают, что в прошлые годы такие “вытесненные” абитуриенты имели второй шанс во вторую волну, и просят “починить порядок приема”.
“Особенности приемной кампании 2021 года привели к ситуации, когда часть абитуриентов в нарушение действующего порядка приема подали согласия и были зачислены сразу в несколько вузов, — говорит ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев.— Сейчас эта ситуация исправляется, абитуриенты остаются зачисленными только в одном вузе, “отчисляясь” из других. В результате появляются вакантные бюджетные места, на которые и объявляется дополнительное зачисление”.
Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отмечает, что допнабор в ведущие вузы — редкое явление: «Во-первых, была только одна волна, а
«Если ребята сейчас заберут заявления и попробуют попасть в МГУ, то может случиться так, что все туда хлынут — и они снова не пройдут. И в итоге вообще не смогут поступить в этом году», — предупреждает Павел Кудюкин. Он обращает внимание, что вузы получают бюджетные деньги по количеству набранных студентов: «Поэтому каждое свободное место — потеря бюджетного финансирования».
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял в интервью «Ъ», что отмена второй волны была обусловлена «в том числе пожеланиями вузов и самих абитуриентов». По словам министра, система двух волн тоже многим не нравилась: «В результате хоть одну волну сделай, хоть две, три — все равно у части абитуриентов неизбежно возникают разочарования и сложности. Поэтому решение должно быть другим: сделать так, чтобы у нас было гораздо больше вузов с качественным образованием».
Анна Васильева; корреспондентская сеть «Ъ»