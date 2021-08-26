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10:25 (мск), источник: Life.ru

Россиянам рассказали, что изменилось в правилах наследования

Одно из новшеств — единая биометрическая система Центробанка, по которой теперь могут проверить личность претендентов.

Источник: РИА "Новости"

Процедура оформления вступления в наследство в 2021 году заметно упростилась. Информацию об открытии дела теперь можно проверить на едином сайте Федеральной нотариальной палаты. А запросы в банки и госучреждения о сведениях, например, по банковским счетам или неполученной пенсии наследодателя теперь делает нотариус, рассказал председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис.

Наличие совместно нажитого имущества наследодателя и его супруга можно также выяснить посредством нотариуса. Росреестр теперь обязан эти сведения направлять в нотариат, объяснил Заблоцкис в беседе с агентством «Прайм». Ещё одно новшество — единая биометрическая система Центробанка, по которой могут проверить личность претендентов.

«Что касается обеспечения безопасности наследников от мошеннических действий, то теперь на свидетельства о праве на наследство и на завещания обязательно нанесение специальных QR-кодов, подделать которые достаточно сложно», — подытожил Заблоцкис.

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