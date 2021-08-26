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11:50 (мск), источник: Ura.ru

В РФ ограничат число домашних животных, живущих в квартире. «Вплоть до уголовной ответственности»

Россиянам запретят заводить неограниченное количество домашних питомцев. О подготовке Минсельхозом РФ соответствующей нормативно-правовой базы для исполнения этого закона рассказал URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

Источник: Reuters

«Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр. Когда эти квадратные метры принадлежат не одному лицу, будет прописана именно та площадь, которая принадлежит данному владельцу. Вплоть до уголовной ответственности. Если животные в списке неразрешенных к содержанию в домашних условиях напали или нанесли вред здоровью гражданина — тоже наступает уголовная ответственность», — сказал Кирилл Черкасов.

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Также закон предполагает ограничить количество животных, проживающих на участках частных домов. В качестве примера он привел случаи, когда на приусадебной территории проживало 200 кроликов или тысяча перепелок, от которых было много шума и неприятного для соседей запаха. «Здесь задача подведомственной организации Россельхознадзора и ветслужбы, которая находится под Минсельхозом, такие вещи урегулировать. Из-за отсутствия нормативно правовой базы этого не происходит», — добавил Черкасов.

По его словам, вопрос содержания животных на определенной площади прописан в рамках Федерального закона, нормативно-правовую базу к которому должны были подготовить в Министерстве сельского хозяйства РФ. «Они ее обещали подготовить, если не ошибаюсь, до 15 апреля. В итоге до конца весенней сессии мы не увидели эту нормативно правовую базу», — объяснил депутат. Затем в министерстве должны будут согласовать документы с правительством и спустить их в контролирующие органы, заключил он.

Корреспондент URA.RU направил запрос о стадии подготовки документов в Минсельхоз РФ. На момент публикации новости ответа не поступило.

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