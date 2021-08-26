Собянин распространил меры поддержки молодежи на жителей Москвы до 35 лет

Меры поддержки молодежи теперь будут доступны жителям в возрасте до 35 лет. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на его сайте.
«Молодые люди в возрасте от 30 до 35 лет, испытывающие трудности в поиске работы, смогут рассчитывать на временное трудоустройство», — говорится в сообщении. Речь идет о выпускниках высших и средних учреждений профессионального образования.
Жители Москвы также смогут участвовать в специальных программах молодежной практики. Для этого нужно профессиональное образование и отсутствие опыта работы по полученной специальности в течение года после окончания обучения.
До этого меры поддержки молодежи были доступны гражданам до 30 лет. Их распространение на жителей Москвы в возрасте до 35 лет «поможет найти работу большему числу граждан», полагают власти. В 2020 году, по их данным, служба занятости Москвы помогла найти работу более 50 тыс. молодых людей.
В России среди молодежи во возрасте до 24 лет каждый десятый не учится, не работает и не пытается найти работу, сообщила ранее замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова. По ее словам, это представители поколения ни-ни (его также называют поколением NEET), которые предпочитают не учится и не работать. Кроме того, высок процент молодых людей, которые после завершения учебы не могут трудоустроиться, добавила Мухтиярова.
В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова объяснила безработицу среди поколения Z тем, что рынок труда не отвечает современным требованиям молодежи. По ее словам, люди до 29 лет составляют 34% безработных в России.