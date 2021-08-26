11:24 (мск), источник: Daily Storm
Звезда фильмов «Чародеи» и «Экипаж» стала монахиней
Актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг, сообщила ее коллега по цеху Мария Шукшина.
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Российская актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом рассказала ее коллега по творческому цеху Мария Шукшина. Васильева, которой сейчас 76 лет, снялась в более чем 200 картинах, самые известные из них — «Соломенная шляпка», «Бумбараш», «Обыкновенное чудо», «Экипаж» и «Чародеи».
«Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын — священник в Храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!» — написала Шукшина в своем
Руководитель идеологического отдела Царьграда Михаил Тюренков отметил, что «монашеский постриг — очень серьезный выбор для христианина». Он пояснил, что вопреки расхожему мнению, «это не тотальное отречение от мира, но особое служение, для которого в чине пострижения фактически рождается новый человек, имеющий новый, ангельский образ».
«Именно поэтому в монашеском постриге человеку дается другое имя, а фамилия, по давней традиции Русской Церкви, пишется в скобках», — сказал Тюренков.
По его словам, каждый постриженик дает перед Богом три обета: целомудрия (монах не может жить даже в законном браке), нестяжания (у монаха не может быть частной собственности, кроме элементарных личных вещей — одежды, посуды и книг) и послушания (свою волю монах полностью отдает Церкви и руководствуется в дальнейших делах указаниями священноначалия).
Эксперт напомнил: что случаев монашеского пострига известных людей в русской истории немало: от великих князей и княгинь, начиная с Александра Невского и Евфросинии Московской, до философов и публицистов. Самым известным среди них является русский консервативный мыслитель Константин Леонтьев, в 1891 году незадолго до смерти принявший тайный монашеский постриг с именем Климент.
Он добавил, что среди людей творчества, в том числе в новейшей истории, подобные истории уже случались. В частности, известный советский
«Потому, с одной стороны, монашеский постриг актрисы Екатерины Васильевой не является сенсацией (она давно известна как воцерковленнная православная христианка, а ее сын, протоиерей Димитрий Рощин, — один из самых известных московских священников)», — считает Тюренков.
Екатерина Васильева в 1962 году поступила во ВГИК. После его окончания актриса сразу была принята в труппу Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, в которой прослужила до 1970 года.
В 1970 году Васильева перешла работать в «Современник», на сцене которого она выступала до 1973 года. После этого артистка служила во МХАТ до 1987 года.
Васильева в 1993 году решила оставить и сцену и кинематограф и ушла послушницей в Толгский монастырь. Но в 1996 году актриса вернулась в кинематограф.