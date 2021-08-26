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11:24 (мск), источник: Daily Storm

Звезда фильмов «Чародеи» и «Экипаж» стала монахиней

Актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг, сообщила ее коллега по цеху Мария Шукшина.

Российская актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом рассказала ее коллега по творческому цеху Мария Шукшина. Васильева, которой сейчас 76 лет, снялась в более чем 200 картинах, самые известные из них — «Соломенная шляпка», «Бумбараш», «Обыкновенное чудо», «Экипаж» и «Чародеи».

«Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын — священник в Храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!» — написала Шукшина в своем Telegram-канале.

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Руководитель идеологического отдела Царьграда Михаил Тюренков отметил, что «монашеский постриг — очень серьезный выбор для христианина». Он пояснил, что вопреки расхожему мнению, «это не тотальное отречение от мира, но особое служение, для которого в чине пострижения фактически рождается новый человек, имеющий новый, ангельский образ».

«Именно поэтому в монашеском постриге человеку дается другое имя, а фамилия, по давней традиции Русской Церкви, пишется в скобках», — сказал Тюренков.

По его словам, каждый постриженик дает перед Богом три обета: целомудрия (монах не может жить даже в законном браке), нестяжания (у монаха не может быть частной собственности, кроме элементарных личных вещей — одежды, посуды и книг) и послушания (свою волю монах полностью отдает Церкви и руководствуется в дальнейших делах указаниями священноначалия).

Эксперт напомнил: что случаев монашеского пострига известных людей в русской истории немало: от великих князей и княгинь, начиная с Александра Невского и Евфросинии Московской, до философов и публицистов. Самым известным среди них является русский консервативный мыслитель Константин Леонтьев, в 1891 году незадолго до смерти принявший тайный монашеский постриг с именем Климент.

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Он добавил, что среди людей творчества, в том числе в новейшей истории, подобные истории уже случались. В частности, известный советский поэт-песенник Онегин Гаджикасимов, автор ряда популярных в 1960—1980-х годах хитов, принял монашеский, а затем и схимнический постриг в Оптиной пустыни.

«Потому, с одной стороны, монашеский постриг актрисы Екатерины Васильевой не является сенсацией (она давно известна как воцерковленнная православная христианка, а ее сын, протоиерей Димитрий Рощин, — один из самых известных московских священников)», — считает Тюренков.

Екатерина Васильева в 1962 году поступила во ВГИК. После его окончания актриса сразу была принята в труппу Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, в которой прослужила до 1970 года.

В 1970 году Васильева перешла работать в «Современник», на сцене которого она выступала до 1973 года. После этого артистка служила во МХАТ до 1987 года.

Васильева в 1993 году решила оставить и сцену и кинематограф и ушла послушницей в Толгский монастырь. Но в 1996 году актриса вернулась в кинематограф.

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