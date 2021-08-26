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11:17 (мск), источник: Газета.Ру

Преступную схему в области ритуальных услуг с участием МВД обнаружили в Москве

Следователи раскрыли в столице преступную схему в сфере ритуальных услуг. Всего были задержаны пять человек, заявили ТАСС представители УФСБ России по Москве и Московской области.

Установлено, что группа лиц организовала преступную схему, сотрудничая с предпринимателями, предлагающими ритуальные услуги.

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«В рамках уголовного дела, возбужденного следственным управлением по САО ГСУ СК России по п. “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ (“Получение взятки”) и ч. 4 ст. 291 УК РФ (“Дача взятки”), задержаны пять человек», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Работники дежурных частей отделов МВД России по районам Нагорный и Северное Измайлово получали деньги от ритуального агентства, предоставляя данные о вызовах полицейских по фактам смертей горожан. Передаваемая информация была служебного характера.

Затем ритуальные агентства связывались с родными умершего человека, чтобы навязать дорогие похоронные услуги.

При этом 20 августа получилось задержать организатора преступной схемы, намеревавшегося уехать на Украину.

При обысках найдены доказательства противоправной деятельности фигурантов дела.

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