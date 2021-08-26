Преступную схему в области ритуальных услуг с участием МВД обнаружили в Москве

Установлено, что группа лиц организовала преступную схему, сотрудничая с предпринимателями, предлагающими ритуальные услуги.
«В рамках уголовного дела, возбужденного следственным управлением по САО ГСУ СК России по п. “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ (“Получение взятки”) и ч. 4 ст. 291 УК РФ (“Дача взятки”), задержаны пять человек», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Работники дежурных частей отделов МВД России по районам Нагорный и Северное Измайлово получали деньги от ритуального агентства, предоставляя данные о вызовах полицейских по фактам смертей горожан. Передаваемая информация была служебного характера.
Затем ритуальные агентства связывались с родными умершего человека, чтобы навязать дорогие похоронные услуги.
При этом 20 августа получилось задержать организатора преступной схемы, намеревавшегося уехать на Украину.
При обысках найдены доказательства противоправной деятельности фигурантов дела.