В России за сутки выявили 19 630 новых случаев COVID-19

Больше всего заболевших COVID-19 выявили в Москве (1712), Московской области (1301). Выздоровели за сутки 19 661 пациент, зафиксировано 820 летальных исходов в связи с последствиями коронавируса.
Всего за время пандемии в стране выявили 6 824 540 случаев заболевания, выздоровели 6 092 818 человек, умерли 179 243.
26 августа врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что курение и алкоголь способны усилить процесс образования тромбов при заболевании COVID-19.
По словам врача, при коронавирусе после употребления алкоголя возникает сгущение крови и усиление тромбообразования. Кроме того, он отметил, что если у курильщика есть проблемы со здоровьем, то инфекция будет протекать тяжелее.
В тот же день заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что поражение нервной системы может встречаться и после легкой формы коронавируса.
Эксперт указала, что если вирус попадает в организм человека через нос, то он способен проникать в обонятельный нерв и затем распространяться по клеткам центральной нервной системы.
25 августа Минздрав назвал условие улучшения прогноза по ситуации с COVID-19 в России. Как отметили в пресс-службе ведомства, ситуация с коронавирусом в России может быть улучшена, если граждане страны будут активнее прививаться.
В России с января проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», первая в РФ и мире вакцина от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины.