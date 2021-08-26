12:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
ДНК 7200-летней женщины из Индонезии оказалась уникальной
Она проливает свет на древнее население региона.
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Австралийские ученые проанализировали ДНК женщины, жившей на территории Индонезии 7200 лет назад, и установили, что она обладала уникальным геномом.
Скелет женщины был найден еще в 2015 году в известняковой пещере на острове Сулавеси. Она принадлежала к культуре
Считается, что тоалийцы были выходцами из материковой Азии. Они покинули континент примерно 65 тысяч лет назад и стали заселять Индонезию, Австралию и Новую Гвинею. Исследование ДНК Бессе наконец приоткрыло завесу тайны их происхождения.
Половина генов Бессе отвечает генам современных коренных австралийцев, выходцев из Новой Гвинеи и Западной части Тихого океана. Это включает ДНК, унаследованную от вымерших денисовцев, которые были дальними родственниками неандертальцев, говорится в исследовании, опубликованном в Nature.
При этом женщина не имеет явных общих предков с современным населением Сулавеси. Исследователи считают, что австронезийцы начали вытеснять тоалийцев с Сулавеси около 3,5 тысяч лет назад, пока от небольшого народа не осталась лишь память.
Доля денисовской ДНК в геноме Бессе может указывать на то, что основное место встречи между современными людьми и денисовцами находилось именно на Сулавеси, считают ученые.
Анна Лысенко
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