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12:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

ДНК 7200-летней женщины из Индонезии оказалась уникальной

Она проливает свет на древнее население региона.

Источник: Carlhoff et al., Nature, 2021

Австралийские ученые проанализировали ДНК женщины, жившей на территории Индонезии 7200 лет назад, и установили, что она обладала уникальным геномом.

Скелет женщины был найден еще в 2015 году в известняковой пещере на острове Сулавеси. Она принадлежала к культуре охотников-собирателей, известной как тоалийцы. На момент смерти тоалийке было 17 или 18 лет. Исследователи прозвали ее Бессе — так народ буги, который сейчас живет на юге острова, называет своих новорожденных принцесс.

Это единственный найденный скелет представителя тоалийцев, которые населяли остров до того, как в Индонезии распространились австронезийцы.

Считается, что тоалийцы были выходцами из материковой Азии. Они покинули континент примерно 65 тысяч лет назад и стали заселять Индонезию, Австралию и Новую Гвинею. Исследование ДНК Бессе наконец приоткрыло завесу тайны их происхождения.

Геном женщины оказался отличным от генома любого другого первобытного человека из изученных.
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Половина генов Бессе отвечает генам современных коренных австралийцев, выходцев из Новой Гвинеи и Западной части Тихого океана. Это включает ДНК, унаследованную от вымерших денисовцев, которые были дальними родственниками неандертальцев, говорится в исследовании, опубликованном в Nature.

При этом женщина не имеет явных общих предков с современным населением Сулавеси. Исследователи считают, что австронезийцы начали вытеснять тоалийцев с Сулавеси около 3,5 тысяч лет назад, пока от небольшого народа не осталась лишь память.

Доля денисовской ДНК в геноме Бессе может указывать на то, что основное место встречи между современными людьми и денисовцами находилось именно на Сулавеси, считают ученые.

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