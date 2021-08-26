16:35 (мск), источник: Фонтанка
Как пандемия обогатила язык россиян. 3500 новых слов коронавирусной эпохи
Ученые составили словарь коронавирусной эпохи.
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Ученые из Института лингвистических исследований РАН составили словарь «Русский язык коронавирусной эпохи». О том, как ковид не только перевернул сознание, но и меняет язык, «Фонтанке рассказала доктор филологических наук Наталия Козловская, одна из соавторов словаря.
Словарь включает около 3500 слов, значений и выражений 2020 — начала 2021 года. 550 страниц — и все это о ковиде. Возникает вопрос: пандемия не закончилась, а словарь уже есть, как же так? Наталия Козловская объясняет, что новая лексика войдет в следующий словарь, ведь работа продолжается. А пандемия привносит в нашу действительность новые реалии и генерирует бесконечные языковые игры.
— Это первый подобный словарь, хотя похожие опыты были, например, знаменитый Словарь перестройки, — говорит Наталия Козловская. — Это памятник эпохи. Идея витала в воздухе, это был наш долг.
Есть правила: мы не берем слова из устной речи. Основной донор — СМИ. Мы не придумали ни одного слова. У каждого есть адрес и паспорт. Прежде чем попасть в словарь, слово должно не менее трех раз цитироваться в российских СМИ.
В год в языке появляется 400 новых слов, в 2020-м счет пошел на тысячи. Два года назад филологи из Группы словарей новых слов отдела лексикографии современного русского языка ИЛИ РАН восстановили серию «Новое в русской лексике». Это ежегодные словарные выпуски, которые выходили с 1970-х. В декабре прошлого года на конференции заместитель директора ИЛИ РАН Марина Приёмышева предложила создать словарь на базе ежегодника, поскольку было понятно: год принес много «ковидной лексики» и ее следует собирать и анализировать отдельно. Над словарем работали восемь человек из Группы словарей новых слов отдела лексикографии современного русского языка. На создание ушло полтора года. Основным источником стал крупнейший в России медиабанк «Интегрум», включающий в настоящий момент около 400 млн оцифрованных материалов из более чем 30 тысяч федеральных и региональных печатных и электронных изданий, библиотек и баз данных.
Лингвисты не только собрали словник, но и проанализировали его. Социальные вибрации в обществе, которые со временем либо забываются, либо приживаются, новые реалии, процессы, реакции общества на эти изменения — все это и зафиксировано лингвистами. Словарь поймал ставшие привычными явления вроде «зумиться» или «удаленки». Само слово «ковид» оказалось очень цепким: его с легкостью можно приладить к самым неожиданным словам, которые приобретают новый смысл: «ковид-заявка», «ковид-вечеринка», «ковид-кладбище». То же самое относится к слову «корона», породившему «корона-язык». Пандемия придумала слово «карантэ» (о карантине по коронавирусной инфекции как искусстве поведения и о боевой стратегии). Слово «голомордый» перевода не требует, как и незабвенный «гречкохайп».
В словаре около 100 производных от слова «зум». Среди них есть экзотические варианты: «зум-секс-вечеринка», «зум-русалка».
Интонация языка коронавирусной эпохи, как правило, нервная, враждебная, что сигнализирует о расколе в обществе и тревоге. Оппозицией «масочник» — «антимасочник» общественный раскол не исчерпывается: линий гораздо больше. Переживание страха сопряжено с особенностями национальной картины мира, а «пандемия» обострила метафору войны. Наталия Козловская уточняет, что в русский язык вошли две метафоры. Первая: коронавирус — враг, вторая: коронавирус — оружие врагов. Второй вариант конспирологический, но его актуализация объяснима: смутное время, страх боль и другие немаловажные факторы.
Коронавирусная пандемия как явление стала осваиваться языком и высмеиваться. Потому возникает множество вариантов: «ковидушко», «ковидина» «отец Ковидий». Смех, уверена, Наталия Козловская, мощнейшее преодоление катастрофы, страха. Это хороший симптом, ведь не зря в русских сказках богатыри успешно борются с врагом, ну, а если супостат осмеян, вроде и не так грозен.
Составители языка заметили, что пандемийный ужас каждый народ переживает
Пандемийная эпоха «медикализировала» сознание, сфокусировав внимание на пандемии. В речь вошли новые слова типа «санитайзера». Многие слова актуализировали именно «медицинские» значения. Так, слово «вакцина» (от коронавирусной инфекции) не нуждается в уточнении, «чистая больница» не говорит об опрятности персонала, а подразумевает плановый прием пациентов, а «зона» стала «красной» без контекста «колонии». Ну, а требование «носить перчатки и маски» вытеснило за ненадобностью слова «резиновые» и «индивидуальные"/ одноразовые». И даже далекие от медицины люди выучили слова «штамм» или «сатурация». Человек не всегда верно может объяснить значение этих терминов, но пандемия обострила понимание.
В словотворчестве участвуют и верхи (чиновники), и низы: все остальные. Пандемия — явление всеобщее. Наталия Козловская подчеркивает: «В этом языке много вражды, непонимания, боли, но много и юмора».
Мария Башмакова, специально для «Фонтанки.ру»