16:23 (мск), источник: Газета.Ру
Ученые опровергли слова Колумба о встрече с людоедами
Ученые утверждают, что Христофор Колумб ошибся, рассказав о встрече с каннибалами. Путешественник писал о жутких
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При посещении Америки Христофор Колумб оставил странные записи, которые поставили в тупик многих ученых. Путешественник сообщал, что видел следы нападения ужасных дикарей на мирных
Проблема в том, что племена карибов жили вовсе не на Карибских остовах, а гораздо южнее — на территории современной Венесуэлы и близлежащих островах. Северной границей расселения этого племени долгое время считалась Гваделупа, остров между
Но в 2020 году археологи заявили, что нашли следы карибов в тех местах, о которых писал мореплаватель. Если предыдущие исследователи опирались на анализ керамики и каменных орудий, то ученые из Университета штата Северная Каролина под руководством Анны Росс изучили останки самих индейцев. В первую очередь, археологов интересовали биометрические данные: размер глазниц, форма лба, выраженность скул, пропорции челюстей и другие данные, по которым можно определить родство людей или принадлежность их к этнической группе.
Работа упрощалась тем, что среди карибов было принято деформировать черепа с юного возраста в ритуальных целях. После анализа останков 103 людей исследователи заключили, что около 800 года нашей эры группа карибских племен действительно мигрировала на север, на территорию Кубы и Багамских островов.
Я потратил годы, чтобы опровергнуть слова Колумба, а в итоге доказал, что он прав.
Теперь же в журнале Nature Scientific Reports вышла статья с критикой работы Анны Росс. По мнению Кристины Гиовас из Университета Саймона Фрейзера и других исследователей, нет никаких доказательств древней миграции карибов на север, а те, что есть — получены с нарушением научной методологии. Так, черепа ученые взяли не непосредственно из могил, а из музеев и частных коллекций. В свою очередь, значимую информацию несет именно могила: как устроено кладбище, по какому обряду похоронили людей, что положили рядом с ними, на какую глубину закопали и множество других мелочей. Из 103 черепов у 88 нет точных данных о месте находки, для большинства костей нет радиоуглеродной датировки.
Кроме того, 11 образцов и вовсе были найдены в Священном сеноте — природном колодце в
Наконец, у критиков вызывает вопросы сама идея увязать странный рассказ Христофора Колумба с реально существующим племенем. Авторы считают, что истории о нападении
«Эти старые байки о каннибалах не имеют под собой никакой научной основы, методы, использованные для доказательств миграции карибов, ничего не стоят, зато воскрешение старого мифа может повредить современным карибским племенам», — подводят итог ученые.