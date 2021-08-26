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16:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

ABBA возвращается? Группа дразнит поклонников сообщениями в «Твиттере» и сайтом нового шоу

Поп-группа ABBA раздразнила фанатов намеком на новые композиции, а то и целый альбом, который поклонники ждут уже 39 лет.

Источник: ANDERS HANSER PUBLISHING

В четверг утром шведская группа запустила новый веб-сайт под названием «ABBA Voyage», призывая фанатов проявить интерес к новому проекту.

По всей видимости, это будет давно ожидаемый «голографический тур», о котором ABBA первоначально объявила еще в 2016 году.

Также ожидается, что для сопровождения шоу группа выпустит пять новых песен.

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Члены квартета — Агнета Фельтског, Анна-Фрид Лингстад, Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон — вновь вернулись в студию в 2018 году, пообещав две новые песни в том же году.

Выход этих песен под названием I Still Have Faith In You и Don’t Shut Me Down, однако, неоднократно откладывался, и теперь группа планирует выпустить уже пять треков — в качестве благодарности фанатам за их долготерпение.

Ранее Ульвеус подтвердил, что музыка «определенно» появится в этом году.

«Речь больше не идет о том, случится это или нет — это точно произойдет», — сказал он изданию Herald Sun.

Веб-сайт ABBA Voyage был запущен в четверг утром, с загадочным изображением четырех светящихся планет и датой 2 сентября.

Как сообщает таблоид Sun, в шоу будут задействованы двойники звезд и прозвучат такие хиты, как Waterloo, Dancing Queen и Mamma Mia.
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По сведениям издания, для шоу на востоке Лондона построят специальный театр, где, помимо голографического изображения выступления ABBA, поклонники также смогут посмотреть документальный фильм о возвращении группы на сцену.

В ходе подготовки шоу Ульвеус рассказал Би-би-си, что идею группе подсказал менеджер Spice Girls Саймон Фуллер.

«Он приехал в Стокгольм и поделился идеей о том, что мы можем создать цифровые копии самих себя в определенном возрасте, и эти копии затем отправятся в тур и будут петь наши песни. Мы добрались уже до середины этого проекта, и он действительно выглядит ошеломляюще», — сказал он.

Как сообщается, в прошлом году проект снимали в лондонской студии Ealing Studios.

В основанную в 1972 году АВВА вошли Ульвеус и Андерссон из The Hep Stars — авторы песен, и певицы Фельтског и Лингстад, уже пользовавшиеся успехом в качестве сольных исполнителей.

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Но их совместный проект полностью затмил их предыдущие работы. После победы на «Евровидении» с песней Waterloo в 1974 году группа продала почти 400 миллионов синглов и альбомов по всему миру.

Мюзикл «Mamma Mia!», основанный на их хитах и спродюсированный Ульвеусом и Андерссоном, посмотрели более 50 миллионов человек.

Группа преуспевала, несмотря на разводы Ульвеуса и Фельтског и Лингстад и Андерссон, однако спустя 11 лет, в 1983 году, музыканты все же решили расстаться.

В их последнюю совместную работу — сборник The Singles, выпущенный в 1982 году, — вошли хиты Under Attack и The Day Before You Came.

Последнее выступление АВВА состоялось три года спустя в шведской версии телешоу This Is Your Life.

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