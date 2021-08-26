ABBA возвращается? Группа дразнит поклонников сообщениями в «Твиттере» и сайтом нового шоу

16:15 (мск), источник: BBC News Русская служба
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В четверг утром шведская группа запустила новый
Также ожидается, что для сопровождения шоу группа выпустит пять новых песен.
Члены квартета — Агнета Фельтског,
Выход этих песен под названием I Still Have Faith In You и Don’t Shut Me Down, однако, неоднократно откладывался, и теперь группа планирует выпустить уже пять треков — в качестве благодарности фанатам за их долготерпение.
Ранее Ульвеус подтвердил, что музыка «определенно» появится в этом году.
«Речь больше не идет о том, случится это или нет — это точно произойдет», — сказал он изданию Herald Sun.
По сведениям издания, для шоу на востоке Лондона построят специальный театр, где, помимо голографического изображения выступления ABBA, поклонники также смогут посмотреть документальный фильм о возвращении группы на сцену.
В ходе подготовки шоу Ульвеус рассказал
«Он приехал в Стокгольм и поделился идеей о том, что мы можем создать цифровые копии самих себя в определенном возрасте, и эти копии затем отправятся в тур и будут петь наши песни. Мы добрались уже до середины этого проекта, и он действительно выглядит ошеломляюще», — сказал он.
Как сообщается, в прошлом году проект снимали в лондонской студии Ealing Studios.
В основанную в 1972 году АВВА вошли Ульвеус и Андерссон из The Hep Stars — авторы песен, и певицы Фельтског и Лингстад, уже пользовавшиеся успехом в качестве сольных исполнителей.
Но их совместный проект полностью затмил их предыдущие работы. После победы на «Евровидении» с песней Waterloo в 1974 году группа продала почти 400 миллионов синглов и альбомов по всему миру.
Мюзикл «Mamma Mia!», основанный на их хитах и спродюсированный Ульвеусом и Андерссоном, посмотрели более 50 миллионов человек.
Группа преуспевала, несмотря на разводы Ульвеуса и Фельтског и Лингстад и Андерссон, однако спустя 11 лет, в 1983 году, музыканты все же решили расстаться.
В их последнюю совместную работу — сборник The Singles, выпущенный в 1982 году, — вошли хиты Under Attack и The Day Before You Came.
Последнее выступление АВВА состоялось три года спустя в шведской версии телешоу This Is Your Life.