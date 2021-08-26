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16:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница Ленинградской области написала заявление на соседского кота

По мнению женщины, он сидел на заборе и дразнил ее собак.

Жительница деревни Ославье, в Бегуницком сельском поселении Ленинградской области, по имени Наталья Моторина написала заявление о нарушении общественного порядка в местную администрацию на соседского кота Пушка. Женщина возмутилась поведением кота, который, по ее словам, охотится на ее домашних птиц и специально дразнит ее собак, сидя на заборе.

В заявлении женщина указала, что действия Пушка попадают под два правонарушения — нарушение правил содержания домашних животных и нарушение тишины и покоя граждан с 23:00 до 7:00. Заявительница отметила, что раз кот — домашнее животное, то должно содержаться дома, а не бродить по соседским участкам.

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Несмотря на абсурдность заявления, чиновникам все же пришлось его рассмотреть и вызвать на разговор владельца животного, а по совместительству старосту деревни Евгения Попова.

В разговоре с чиновниками мужчина отметил, что его 3-летний кот очень умное и дружелюбное создание, и не интересуется ни птицами, ни собаками. Кроме того, на территорию соседки он забрел лишь один или два раза из любопытства.

По словам Попова, скорее всего, заявление Моториной — это месть за его заявление на нее. Ранее мужчина также обращался в местную администрацию из-за того, что семеро собак соседки лают по ночам и мешают жителям спать.

Сообщается, что чиновники рассмотрели дело Пушка и сняли с кота все обвинения из-за недостаточных доказательств его вины, пишет 47News.

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Екатерина Гура

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