Актер Соломин высказался о скандале с увольнениями в театре Ермоловой

«Я могу понять, что кто-то ему не нравится [худруку театра Олегу Меньшикову], но ведь видите, и он уже кому-то не понравился. Почему же сразу разделились люди на хороших и плохих? А куда люди, особенно женщин, проработав 20 лет, даже 15 лет, кто-то заслуженный актер, а кто-то — нет. За что их? А куда им идти? В подметалы?» — возмутился артист в беседе с РЕН ТВ.
Актер отметил, что некоторые служащие театра старше 50−60 лет, вероятно, не смогут пойти на другую работу.
«К людям, которым за 50, 60 уже нужно относиться… Мне не хочется как бы ставить себя в пример, но мы в Театре в Малом относимся к таким людям, даже не буду говорить сколько их по численности, вот видите — придумано — одну роль будут играть две артистки, ведь это же для души, это же никакое лекарство не поможет. Так что душу нужно воспитывать без профессии артиста», — заключил артист.
Соломин добавил, что и для профессии режиссера «мало закончить какой-то институт и поставить все вверх ногами».
21 августа уволенные из Театра Ермоловой артисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту сокращения численности штата актеров.
Артисты предположили, что массовое увольнение было спланировано заранее и сдерживалось только присутствием в театре прежнего художественного руководителя Владимира Андреева. Также они отметили, что в театре было снято с репертуара почти 90% спектаклей. Помимо этого артисты заметили крупные траты театра на «спектакли-однодневки».
На следующий день стало известно, что Меньшиков сложил с себя полномочия директора Театра Ермоловой еще до скандала с увольнениями артистов. При этом уточнялось, что актер остался в коллективе, он будет художественным руководителем. Он не стал комментировать увольнения в театре.
23 августа актеры заявили, что хотят проведения проверок в организации. При этом директор театра Сергей Кузоятов в тот же день сообщил, что организация сократит 18 артистов. Информация СМИ о том, что театр якобы планирует уволить 29 сотрудников, не соответствует действительности, отметил он.
В Кремле же заявили, что не собираются вмешиваться в происходящее, и посоветовали направить вопрос о кадровых изменениях в театре в министерство культуры.
25 августа артисты обратились к главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой за помощью. По их словам, нельзя назвать «кадровыми изменениями» сокращение штата и увольнение около 20 артистов.