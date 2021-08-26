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18:19 (мск), источник: BBC News Русская служба

Овечье сердце. Вид с дрона

Фермер попрощался с тетушкой при помощи зерна, овец и дрона.

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Австралийский фермер Бен Джексон не смог попасть на похороны тетушки из-за коронавирусных ограничений.

Тогда он разместил на поле зерно в форме сердца и выпустил овец. По его собственному признанию, пришлось сделать несколько дублей. Когда задуманное удалось, он добавил любимую композицию тетушки Bridge Over Troubled Water дуэта Simon&Garfunkel, и оно было показано на прощальной церемонии.

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