18:19 (мск), источник: BBC News Русская служба
Овечье сердце. Вид с дрона
Фермер попрощался с тетушкой при помощи зерна, овец и дрона.
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Австралийский фермер Бен Джексон не смог попасть на похороны тетушки
Тогда он разместил на поле зерно в форме сердца и выпустил овец. По его собственному признанию, пришлось сделать несколько дублей. Когда задуманное удалось, он добавил любимую композицию тетушки Bridge Over Troubled Water дуэта Simon&Garfunkel, и оно было показано на прощальной церемонии.