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18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли «двоюродного брата» тираннозавра

Он был не менее грозным.

Источник: Yale University

У грозного хищника Tyrannosaurus rex имелся не менее грозный «кузен», обнаружили американские исследователи из Йельского университета.

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Они проанализировали скелет травоядного и хищного динозавров, живших около 85 млн лет назад на территории современных Аппалачей. Их останки были обнаружены еще в 1970-х годах.

При жизни этих динозавров Северная Америка была разделена на два массива суши: Ларамидию на западе и Аппалачи на востоке, между которыми находилось море. Исследование показало, что динозавры, населявшие эти две территории, эволюционировали разными путями.

Хищник, очевидно, принадлежал к роду тираннозавров. Его задние конечности немного напоминали лапы дриптозавра, а передние существенно отличались от лап вида T. rex. Они были длиннее и имели более массивные когти.

Исследователи пришли к выводу, что скелет принадлежит представителю отдельного семейства хищников, которые обитали исключительно в Аппалачах.

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