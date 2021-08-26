18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли «двоюродного брата» тираннозавра
Он был не менее грозным.
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У грозного хищника Tyrannosaurus rex имелся не менее грозный «кузен», обнаружили американские исследователи из Йельского университета.
Они проанализировали скелет травоядного и хищного динозавров, живших около 85 млн лет назад на территории современных Аппалачей. Их останки были обнаружены еще в 1970-х годах.
При жизни этих динозавров Северная Америка была разделена на два массива суши: Ларамидию на западе и Аппалачи на востоке, между которыми находилось море. Исследование показало, что динозавры, населявшие эти две территории, эволюционировали разными путями.
Хищник, очевидно, принадлежал к роду тираннозавров. Его задние конечности немного напоминали лапы дриптозавра, а передние существенно отличались от лап вида T. rex. Они были длиннее и имели более массивные когти.
Исследователи пришли к выводу, что скелет принадлежит представителю отдельного семейства хищников, которые обитали исключительно в Аппалачах.
Анна Лысенко
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