13:49 (мск), источник: Коммерсантъ
Почему белка так ловко прыгает по деревьям
Исследование показало, как животные совершенствуют свои навыки.
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Биомеханики из Калифорнийского университета в Беркли изучили повадки лисьих белок (Sciurus niger) — широко распространенного в Северной Америке вида белок. Выяснилось, что они понимают упругие свойства веток и пользуются этим пониманием, когда планируют свои прыжки.
Исследователи подчеркивают, что в их эксперименте белкам, даже если бы они сорвались вниз, ничто не угрожало. В природе же ошибка в месте отталкивания или приземления запросто может стоить животному жизни.
Калифорнийские биомеханики не стали далеко ходить: объект их исследования во множестве гнездится на окраине университетского кампуса. Известно, как падки белки на арахис, — он и послужил главным мотивирующим агентом в эксперименте.
Ученые подвесили на высоте полутора метров от земли стальной лист, прикрепили к нему горизонтально гибкий прут, а также нечто вроде посадочной площадки. Расстояние между ними можно было регулировать. Желание грызть арахис заставляло белок перепрыгивать с прута на площадку — почти так же, как они делают это в природе, перепрыгивая с одной гибкой ветки на другую.
Белки по первым шагам определяли гибкость прута и делали для себя соответствующие выводы, что выражалось в изменении точки отталкивания. Чем гибче прут, тем раньше они стартовали, несмотря на то что длина прыжка
Второй вывод более очевидный: белки прекрасно умеют учиться. Если первые приземления на площадку иногда выглядели рискованными, белки даже повисали на передних или задних лапах, то следующие оказывались куда более точными.
«Вроде бы очевидно, что белки не полагаются только на инстинкт, когда прыгают, но исследование моих коллег показало, насколько большую умственную работу они способны проделать, чтобы обеспечить безопасное передвижение», — восхищается Джесси Янг из
Леонтий Кривов, по материалам статьи Science