02:27 (мск), источник: Известия
Глубина COVID: в «Векторе» выяснили срок жизни «Дельты» в воде
Специалисты Роспотребнадзора оценили риски заражения через купание или питье.
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Ученые центра «Вектор» проверили динамику инфекционной активности штамма «Дельта» в воде. Эксперимент показал, что индийский штамм ведет себя так же, как и предыдущие варианты, и может сохранять свою жизнеспособность до 72 часов. Как сообщили «Известиям» в «Векторе», на сегодняшний день нет подтвержденных случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через открытые водоемы, а также через питьевую воду, поэтому купание в реке, озере или море безопасно. Однако риск заражения от людей остается. Научный центр Роспотребнадзора дал рекомендации, как стоит вести себя в прибрежной зоне, что особенно актуально для тех, кто запланировал отпуск на бархатный сезон.
Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» проверили «Дельта"-штамм коронавируса на сроки выживаемости в воде. Образцы изучались на протяжении трех часов, одних суток, 48 и 72 часов. Выяснилось, что индийский штамм сохраняет свою жизнеспособность до 72 часов. Это совпадает с результатами, полученными ранее на других штаммах.
— Исследование проводилось аналогично предыдущим, — рассказали «Известиям» в «Векторе». — Отличий в динамике инактивации в воде у варианта «Дельта» не выявлено.
В прошлом году специалисты центра провели научный эксперимент по изучению жизнеспособности вируса SARS-CoV-2 в питьевой и морской воде. «Вполне вероятно, что одним из потенциальных источников этой инфекции может являться инфицированная вода», — сказано в аннотации к статье. Специалисты исследовали динамику остаточной инфекционной активности вируса SARS-CoV-2 в образцах питьевой дехлорированной воды и пробах, имитирующих морскую воду, с концентрацией солей по хлориду натрия 0,9% и 3,5% при нормальных условиях температуры (24−28 ºС). Также были получены данные о жизнеспособности коронавируса в образцах питьевой дехлорированной воды, хранящихся при температуре +4 °С в течение 1, 3, 24, 48 и 72 часов.
— В статье показано, что в образцах, имитирующих морскую воду разной солености, хранившихся в лабораторных условиях при температуре 24−28 ºС, коронавирус SARS-CoV-2 сохранял свою жизнеспособность в течение 48 часов независимо от ее солености, а в образцах питьевой дехлорированной воды — в течение 72 часов, — уточнили в «Векторе».
При исследовании питьевой дехлорированной воды удалось установить, что степень сохранности жизнеспособности SARS-CoV-2 зависит от температуры хранения исследуемого образца: чем она ниже, тем лучше вирус сохраняет свою жизнеспособность. В частности, было показано, что при +4 ºС жизнеспособность вируса сохранялась лучше, чем при 24−28 ºС, отметили в «Векторе».
— На сегодняшний день нет подтвержденных случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через воду открытых водоемов, а также через питьевую воду. В силу ограниченной жизнеспособности вируса и его, как правило, низких концентраций в возможных местах для купания риски заражения через воду являются минимальными, — сообщили в «Векторе».
По словам ученых Роспотребнадзора, основная угроза связана с контактами с другими людьми, поэтому для снижения потенциальных рисков инфицирования на пляжном отдыхе, необходимо соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегая массового скопления людей, в том числе и на берегу, и в воде, особенно в прибрежной зоне, пользоваться средствами индивидуальной защиты, а также антисептиками для профилактической обработки рук.
Заражение через воду практически исключено.
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У исследований устойчивости различных вирусов и их штаммов в окружающей среде есть очень важная цель. Это нужно в первую очередь для планирования санитарных мероприятий, проводимых в целях предотвращения распространения инфекций, сообщил директор
— Это всё равно, как ели бы разные люди с разным цветом волос и глаз вдруг окажутся
Как уже писали «Известия», ученые из разных стран мира изучают частицы коронавируса в сточных водах. По данным исследователей из Нидерландов, увеличение количества вирусных частиц в использованной воде происходит еще до того, как у многих пациентов появляются симптомы COVID-19. Значит, подобным образом можно обнаруживать и наиболее зараженные территории.