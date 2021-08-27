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10:37 (мск), источник: Аргументы и факты

Что будет, если вовремя не передать показания счетчиков воды и света?

Штрафов за несвоевременную передачу показаний счетчиков воды и электроэнергии не предусмотрено, но заплатить все равно придется больше, чем если бы отправить данные вовремя.

Источник: РИА "Новости"

Каждый месяц мы должны передавать показания счетчиков воды и электроэнергии. Во многих новых домах система передачи настроена автоматически — данные передаются в управляющие и ресурсоснабжающие организации. В старых домах показания нужно передавать самостоятельно — по телефону, электронной почте или в мобильном приложении.

Цифры, подтверждающие объем потребленной за месяц воды или электричества, можно передать только в определенные даты, чтобы коммунальщики успели подготовить квитанцию. Обычно это 20-е числа месяца. А что будет, если забыл передать показания счетчиков? Этот вопрос АиФ.ru задал юристам.

Штрафов нет

Штрафных санкций за непередачу показаний счетчиков не предусмотрено.

Главное — оплачивать коммунальные услуги вовремя. Но если вы забудете передать данные о том, сколько воды и электроэнергии потребили за месяц, вы все равно заплатите больше.

«Оплату вам посчитают по среднемесячным показаниям — их возьмут их прошлых квитанций за полгода (среднее значение). Платить по счетчикам выгоднее. И скорее всего, оплачивая по нормативам, вы заплатите больше, чем потребили», — поясняет юрист Андрей Лисов.

А если не передавать показания несколько месяцев подряд?

Бывает, что нет возможности передавать показания каждый месяц. Например, когда владелец квартиры уехал в длительную командировку или на дачу на все лето.

Как говорит Лисов, счет за свет и воду будет формироваться на основе среднемесячных показаний в течение трех месяцев.

«А по истечении этого срока вам будут начислять оплату по нормативу, который действует в вашем регионе. Штрафных санкций за то, что вы не передали показания, нет, однако следует иметь ввиду, что через какое-то время квитанции на воду и электричество к вам будут приходить с коэффициентом 1,5», — отмечает он.

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Чтобы вернуться к прежнему формату оплаты (по показаниям счетчиков), следует обратиться в управляющую компанию с просьбой прислать к вам специалиста — он снимет показания с вашего счетчика, чтобы пересчитать начисления.

А если не провел проверку счетчиков?

Как рассказал АиФ.ru юрист Никита Тарновский, если собственник жилья своевременно не провел проверку счетчиков, он будет платить по повышенному нормативу.

«С апреля 2020 года ресурсоснабжающие организации для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг были вынуждены принимать показания приборов учета с истекшим сроком поверки. С начала нового года, если срок поверки истек, а новая так и не была проведена, то по истечении трех месяцев потребителя переводят на оплату с повышающим полуторным коэффициентом», — делится он.

Есть повышающие коэффициенты, которые применяются в отношении жильцов, не установивших счетчики, — в этом случае норматив будет увеличен.

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