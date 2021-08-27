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10:21 (мск), источник: Lenta.Ru

ЕГЭ по всем предметам изменят в ближайшее время

Рособрнадзор собирается поэтапно вносить изменения в модели ЕГЭ по всем учебным предметам. Это связано с тем, что в ближайшие годы из школы будут выпускаться дети, учившиеся по современным стандартам с первого класса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Формат ЕГЭ будут менять в течение двух лет: с 2022 по 2024 год. Уже осенью этого года на официальном сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» опубликуют документы, которые определят содержание и структуру КИМ ЕГЭ 2022 года. Представленные нормативы помогут школам сформировать нужные навыки и умения у выпускников на уровне среднего общего образования в соответствии с предметными требованиями, входящими во ФГОС среднего общего образования.

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В Рособрнадзоре объяснили, что модель экзамена будут менять в ближайшее время, поскольку в 2022 году из школы выпустятся дети, с первого класса знакомые со школьными стандартами.

«Во главе угла этих стандартов не просто знание правил, фактов или формул, но их практическое применение. Акцент сделан на “то, что школа должна научить ребенка систематизировать, анализировать информацию, отбирать и комбинировать данные, делать на их основе прогнозы и выводы, рассуждать”», — подчеркнули в ведомстве.

Однако специалисты не планируют изменять длительность ЕГЭ по русскому языку, ранее предложенное участниками экзамена, их родителями и учителями по итогу экзаменационной кампании 2021 года. Сейчас продолжительность испытания составляет 3 часа 30 минут. С 2013 года продолжительность ЕГЭ по русскому языку не менялась.

Ранее бывший министр культуры Владимир Мединский предложил сделать обязательным ЕГЭ по истории. Он также призвал «очень сильно совершенствовать» экзамен и «доводить до ума».

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