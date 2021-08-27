12:38 (мск), источник: РБК
Глава Минобрнауки предложил способы изменить прием в вузы
Глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил увеличить число
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Глава Минобрнауки Валерий Фальков ответил на претензии, которые возникли у абитуриентов в рамках прошедшей приемной кампании. По его словам, итогами были удовлетворены как ректоры, так и поступающие. Отдельные моменты, с его точки зрения, требуют совершенствования, однако в предыдущие годы, когда зачисление в университеты происходило в две волны, также возникало недовольство. К изменению ситуации с приемом нужно подходить комплексно, рассказал министр в интервью телеканалу РБК.
В середине августа на платформе change.org появилась петиция, в которой абитуриенты указывали, что существующий порядок приема в одну волну не является справедливым, кроме того, у выпускников школ есть риск не поступить ни в один вуз. В нынешнем году абитуриент мог подать заявление в пять вузов, до десяти факультетов в каждом вузе. Авторы обращения указывают, что оценить свои шансы на поступление было проблематично, а также жалуются на то, что в последние минуты работы комиссии подавший заявление «мог опуститься в списках на 10−20 позиций и вылететь» с бюджета. В такой ситуации подать заявление на зачисление в другом вузе уже не представлялось возможным.
Как пояснил Фальков, кампания с двумя волнами также не была лишена лотереи, в первую очередь для региональных выпускников школ, которые не подают документы на зачисление в
Таким образом, для изменения приемной кампании, с его точки зрения, необходимо:
Глава Минобрнауки заметил, что к самому экзамену нет претензий, однако нужно понять причину увеличения стобальников по конкретным дисциплинам. «Петиция не касается региональных вузов, там упоминаются топовые столичные вузы — МГУ,
Накануне газета «Коммерсантъ» сообщала, что сразу несколько ведущих вузов, в том числе МФТИ, МАДИ и другие, не смогли набрать необходимое количество первокурсников и объявили дополнительный набор.
Егор Губернаторов, Анна Заброда