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12:38 (мск), источник: РБК

Глава Минобрнауки предложил способы изменить прием в вузы

Глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил увеличить число топ-вузов в регионах, ужесточить требования к олимпиадам и присмотреться к ЕГЭ по отдельным предметам. Эти меры помогут изменить приемную кампанию в вузы, считает он.

Источник: РИА "Новости"

Глава Минобрнауки Валерий Фальков ответил на претензии, которые возникли у абитуриентов в рамках прошедшей приемной кампании. По его словам, итогами были удовлетворены как ректоры, так и поступающие. Отдельные моменты, с его точки зрения, требуют совершенствования, однако в предыдущие годы, когда зачисление в университеты происходило в две волны, также возникало недовольство. К изменению ситуации с приемом нужно подходить комплексно, рассказал министр в интервью телеканалу РБК.

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В середине августа на платформе change.org появилась петиция, в которой абитуриенты указывали, что существующий порядок приема в одну волну не является справедливым, кроме того, у выпускников школ есть риск не поступить ни в один вуз. В нынешнем году абитуриент мог подать заявление в пять вузов, до десяти факультетов в каждом вузе. Авторы обращения указывают, что оценить свои шансы на поступление было проблематично, а также жалуются на то, что в последние минуты работы комиссии подавший заявление «мог опуститься в списках на 10−20 позиций и вылететь» с бюджета. В такой ситуации подать заявление на зачисление в другом вузе уже не представлялось возможным.

Как пояснил Фальков, кампания с двумя волнами также не была лишена лотереи, в первую очередь для региональных выпускников школ, которые не подают документы на зачисление в топ-вузы, ожидая поступления в родном регионе. В кампании 2021 года конкуренция в ведущие университеты была гораздо серьезней, чем раньше, также ежегодно увеличивается количество олимпиадников, объяснил Фальков.

Таким образом, для изменения приемной кампании, с его точки зрения, необходимо:

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Глава Минобрнауки заметил, что к самому экзамену нет претензий, однако нужно понять причину увеличения стобальников по конкретным дисциплинам. «Петиция не касается региональных вузов, там упоминаются топовые столичные вузы — МГУ, Санкт-Петербургский политех. То есть это лишь лишний раз подтверждает, что, сколько бы мы волн ни запустили, одну, две или три, всегда будут у каждого из этих решений достоинства и недостатки», — резюмировал он.

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщала, что сразу несколько ведущих вузов, в том числе МФТИ, МАДИ и другие, не смогли набрать необходимое количество первокурсников и объявили дополнительный набор.

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