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11:28 (мск), источник: Аргументы и факты

Можно ли туристу из России привиться от COVID-19 в Турции?

Страны ЕС начали признавать сертификаты о вакцинации, выданные в Турции.

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Источник: РИА "Новости"

Еврокомиссия разрешила членам ЕС признавать COVID-сертификаты, выданные в Турции. С 20 августа страна подключена к системе Евросоюза, и турецкие документы о вакцинации принимаются в ЕС на тех же условиях, что и европейские цифровые COVID-сертификаты.

Новость
Коронавирус в мире: эффект от вакцинации может длиться недолго

Признание турецких прививочных документов в Европе вызвало у некоторых россиян вопрос: можно ли вакцинироваться, проводя отпуск в этой стране? АиФ.ru выяснил, имеют ли россияне право на участие в прививочной кампании в Турции.

Могут ли граждане РФ сделать прививку от коронавируса в Турции?

Россияне могут сделать прививку от коронавируса в Турции, однако для этого они должны быть резидентами этой страны. Желающим пройти вакцинацию необходимо иметь разрешение на работу или вид на жительство. Туристы и другие категории иностранцев, которые находятся в Турции с краткосрочными визитами, вакцинироваться не имеют права.

Также стоит учитывать, что вакцины, которые используются в Турции (Sinovac и Pfizer/BioNTech), не были зарегистрированы в России. А значит, после такой прививки россияне не смогут получить на родине QR-код, который может понадобиться для посещения некоторых учреждений и мероприятий.

Источники:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/eu-digital-covid-certificate-commission-adopts-equivalence-decisions-turkey-north_en

https://ico.ku.edu.tr/covid-19-vaccine/

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