11:28 (мск), источник: Аргументы и факты
Можно ли туристу из России привиться от COVID-19 в Турции?
Страны ЕС начали признавать сертификаты о вакцинации, выданные в Турции.
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Еврокомиссия разрешила членам ЕС признавать
Признание турецких прививочных документов в Европе вызвало у некоторых россиян вопрос: можно ли вакцинироваться, проводя отпуск в этой стране? АиФ.ru выяснил, имеют ли россияне право на участие в прививочной кампании в Турции.
Россияне могут сделать прививку от коронавируса в Турции, однако для этого они должны быть резидентами этой страны. Желающим пройти вакцинацию необходимо иметь разрешение на работу или вид на жительство. Туристы и другие категории иностранцев, которые находятся в Турции с краткосрочными визитами, вакцинироваться не имеют права.
Также стоит учитывать, что вакцины, которые используются в Турции (Sinovac и Pfizer/BioNTech), не были зарегистрированы в России. А значит, после такой прививки россияне не смогут получить на родине
Источники:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/eu-digital-covid-certificate-commission-adopts-equivalence-decisions-turkey-north_en